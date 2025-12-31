Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¡¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡×¤òµá¤á¤ë¿Í¡¡¤½¤ÐÅ¹¤Ë¼¡¡¹¤È
Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Î¤½¤ÐÅ¹¤Ç¤Ï31Æü¡¢¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤¶¤ë¤½¤Ð¡×¤È¡Ö¤«¤±¤½¤Ð¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸Í»þÂå¤ËÄêÃå¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ëÉ÷½¬¤Ï¡È¤½¤Ð¤¬ÀÚ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é1Ç¯¤ÎºÒ¤¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÇ¯¤ò±Û¤»¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡»Ò¤É¤â¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¡ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¸ÂÄê¤Î»ý¤Áµ¢¤ê¤½¤Ð¤Ï30Æü¤Þ¤Ç¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢31Æü¤Ï¡¢¤½¤Ð¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤ËÍèÅ¹¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£