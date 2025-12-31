£±Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¥³¥Ê¥ó¤Ç¡ªºÂÀÊ¤Û¤Ü´°Çä¡ÄÄ¹Ìî¸©¤¬ÉñÂæ¤Î·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥óÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡ÙÂç¤ß¤½¤«¤Ë¡Ö2025Ç¯ºÇ½ª¾å±Ç¡×¡ÚÄ¹Ìî¡Û
Ä¹Ìî»Ô¤Î±Ç²è´Û¤Ç¤Ï31Æü¡¢¿®½£¤¬ÉñÂæ¤Î·à¾ìÈÇ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥óÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡×¤¬º£Ç¯¤ÎºÇ½ª¾å±Ç¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥Ê¥ó¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿·à¾ìÈÇ¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥óÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡×¡£Ä¹Ìî»Ô¤Î±Ç²è´Û¤Ç¤Ï10·î¤Ë¾å±Ç¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬31Æü¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¡Ö2025Ç¯ºÇ½ª¾å±Ç¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥¢¥¿ーÆâ¤Î300ÀÊ¤Ï¤Û¤Ü´°Çä¡£¸©³°¤«¤é¤â¥³¥Ê¥ó¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¥°¥Ã¥º¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë»Ñ¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÓ»³»Ô¤«¤é
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤µ¤ß¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡×
Ä¹Ìî»ÔÆâ¤«¤é
¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÄ¹Ìî¸©¤¬ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
ºë¶Ì¤«¤é
¡ÖºÇ¸å¤ËÄ¹Ìî¸©Æâ¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´¶³´¿¼¤¤¡×