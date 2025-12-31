¥¢¥ó¥Æ¥×¥ê¥Þ¡ß¥·¥ç¥³¥é¤Î´Å¤¤¥³¥é¥Ü♡¸ÂÄê¥¢¥ó¥Æ¥×¥ê¥Þ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅÐ¾ì
ËèÇ¯¿´¤¬ÃÆ¤à¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥·¥ç¥³¥é¤¬Èþ¤·¤¯ÍÏ¤±¹ç¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥Æ¥×¥ê¥Þ¤¬Â£¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥êÈ¯¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤È¤Î´¶ÀË¤«¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£ìÔÂô¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¡¢¥Ïー¥È¥â¥Áー¥Õ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤È¤¤á¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Êµ¨Àá¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«♡
¥·¥ç¥³¥é¤È½Ð²ñ¤¦ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È
ÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢LES TROIS CHOCOLATS PARIS¤È¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥×¥ê¥Þ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÅ¸³«¡£
¥Ïー¥È·¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È5¼ï¤È¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È·¿¥á¥¿¥ë¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¥ß¥Ë¥ß¥Ë¥ï¥¤¥äー¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï11,000±ß(ÀÇ¹þ)¡£
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¡Ö¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡×¡Ö¥é¥¤¥Á¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¡×¡Ö¥«¥·¥¹¥é¥Ù¥ó¥Àー¡×¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥Õ¥é¥ó¥Ý¥ïー¥ë¡×¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥ì¥â¥ó¡×¤Î5¼ï¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¥¢¥ó¥Æ¥×¥ê¥Þ/¥ï¥¤¥äー¥Ð¥Ã¥°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Î¿·ºî¥¹¥Ëー¥«ーÅÐ¾ì♡·Ú¤ä¤«¤Ë±Ç¤¨¤ë¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ ¥Õ¥é¥¤¥È
¥Ïー¥È¤¬¼çÌò¤ÎCUORI¿·ºî
¥¢¥ó¥Æ¥×¥ê¥Þ¤«¤é¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ²Æ¤Î¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖCUORI(¥¯¥ªー¥ê)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
PB26SNR0QX¤Ï²Á³Ê55,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¢¥µ¥¤¥ºW21H16.5cm¡¢¥«¥éー¤ÏROSSO OPACO(¥¨¥Ê¥á¥ë¥ì¥Ã¥É)¡¢NERO OPACO(¥¨¥Ê¥á¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯)¡¢FLAMINGOGENTO(¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¥·¥ë¥Ðー)¡£
PB26SNR0RC¤Ï²Á³Ê60,500±ß(ÀÇ¹þ)¡¢¥µ¥¤¥ºW18.5H16cm¡¢¥«¥éー¤ÏNERO OPACO/ROSSO OPACO¡¢BIANCOGENTO/FLAMINGOGENTO¡¢LATTE OPACO/CARNE OPACO¡¢FANGO OPACO/SABBIA OPACO¡£
¢¨°ìÉô¥«¥éー¤ÏJRÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¡£
¥Á¥ãー¥à¥¿¥¤¥×PA26SNR734¤Ï27,500±ß(ÀÇ¹þ)¡¢¥µ¥¤¥ºW6H6.5cm¡¢PA26SNR7B7¤Ï24,200±ß(ÀÇ¹þ)¡¢¥µ¥¤¥ºW4H4.5D2cm¡£
¤¤¤º¤ì¤âROSSO OPACO¡¢NERO OPACO¡¢FLAMINGOGENTO¡¢ARGENTO¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
POPUP¤Ç½Ð²ñ¤¦¸ÂÄê¤Îµ±¤
°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï2026Ç¯1·î7Æü(¿å)～1·î20Æü(²Ð)¤Þ¤ÇPOPUP¤ò³«ºÅ¡£¿·ºîCUORI¤Ë²Ã¤¨¡¢CUORI PERLA GLITTER¤Î¿·¿§¤äHELLO KITTY¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢½ã¶ä99.9%¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿999 COLLECTION¤¬¸ÂÄêÅ¸³«¡£PB26S990QX¤Ï110,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¢¥µ¥¤¥ºW21H16.5cm¡¢¥«¥éー¤ÏPLATINO¡¢PLATINO ROSA¡£
PB26S990RC¤Ï121,000±ß(ÀÇ¹þ)¡¢¥µ¥¤¥ºW18.5H16cm¡¢¥«¥éー¤ÏPLATINO/PLATINO ROSA¤Ç¤¹¡£
´Å¤µ¤Èµ±¤¤òÌ£Êý¤Ë
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¥¢¥ó¥Æ¥×¥ê¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤¬¶Á¤¹ç¤¦º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢¤è¤ê°õ¾Ý¿¼¤¯ºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹âÍÈ´¶¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âç¿Í¤Î½÷À¤Ë»÷¹ç¤¦´Å¤µ¤Èµ±¤¤¬¡¢¤¤Ã¤È¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¢ö