¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡Ê43¡Ë¤¬¡¢31Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÎ©ÇÉ¤Ê»ú¡ª¼«¤é½ñ¤¤¤¿¡É¸æ¼ë°õ¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¼íÌî±Ñ¹§
¡¡¼íÌî¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¸æ¼ë°õ½ñ¤«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£400Ëç¤Û¤É½ñ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¿À¼Ò¤ÇÄ¾ÀÜ¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Åº£¤Ï¿²¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤ÏÍÍ»Ò¸«¤Æ¿À¼Ò¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë°§»¢½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢30Ëç¤Ë1Ëç¤¯¤é¤¤¤Î³ÎÎ¨¤Ç¥Ï¡¼¥ÈÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö¤¿¤Ã¤¿Êý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥é¥Ã¥¡¼¤Ã¤Æ»ö¤Ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤¬½ñ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¸æ¼ë°õ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦¤«¤É¤¦¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤òµÙ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤¢¤¤¤«¤ï¤é¤ºÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸æ¼ë°õ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¸æ¼ë°õ¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»ú¤¬åºÎï¡Ä¡ª¡×¡ÖÍß¤·¤¹¤®¤ë¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
