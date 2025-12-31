±Ç²è¶È³¦32Ç¯ÌÜ¡¢¡ØÉ÷¤¬ÄÌ¤êÈ´¤±¤ëÆ»¡Ù¤Ç¥«¥ó¥Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿ÅÄÃæ°íÀ¬´ÆÆÄ¡¡¼ã¤Æü¤ËºÃÀÞ¤·¤¿¸¶ÅÀNY¤Ç¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤ò¸ì¤ë
¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¤ÊºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢2023Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥«¥ó¥Ì¤Ç¤â¾Î»¿¤µ¤ì¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÅÄÃæ°íÀ¬¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬¼ã¤Æü¡¹¤ò¤¹¤´¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ËºÆ¤ÓÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢±Ç²èÀ½ºî¤Î´ðËÜ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸«¤¨¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¶È³¦32Ç¯ÌÜ¤ÎÄ©Àï¡£2026Ç¯¿·¤¿¤ÊËë³«¤±¤ò·Þ¤¨¡¢º£¸å¤ÎºîÉÊ¤Ë¸þ¤±¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤ó¤Ê³°¸«¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿7ºÐ¤Î¤¤ß¤Ø
ºÇ½é¤ÎNY¤Ç°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤È¥Ð¥Ã¥¿¥ê
¡½ÅÄÃæ°íÀ¬´ÆÆÄ¤¬½é¤á¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¤Ç¤·¤¿¤«¡©
1996Ç¯9·î¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥Î¡¼¥¹¥¦¥¨¥¹¥È¹Ò¶õ¤ÇJFK¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¡¢Æ±¤¸¥¤¥ß¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»ä¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬²Î¼ê¤Î°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¡ÊÅö»þ19ºÐ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¶öÁ³Æ±¤¸ÊØ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤â½é¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÃøÌ¾¿Í¡£¤³¤Á¤é¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥â¡¼¥¿¥ê¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Î»Å»ö¤ò¼¿¦¤·¤¿Ê¿ËÞ¤Ê23ºÐ¤Î¿Í´Ö¤ÇÆ±¤¸¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¤³Êº¹¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¤â¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡£¤È¤Ë¤«¤¯³¹¤ÎÀª¤¤¤Ë¤È¤Æ¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¸Ç¤¯»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤³¤Î³¹¤Ë¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ½»¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ÎÌ´¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ë¤«³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»¤à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¤³¤Î³¹¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯ÄøÅÙ¡£·ë¶É¤Ï¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤äº¹ÊÌ¤â¤¢¤ê¡¢Êë¤é¤¹¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ï¡¼¥É²á¤®¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀß±Ä¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌë¤Ï¼ä¤·¤µ¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤ë¤¿¤á¡¢°Â¤¤¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ë¤ª¤Ü¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¡£¼ã¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Ì´¤Ê¤ó¤«³ð¤¨¤ä¤·¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤À¤é¤±¤ÎÆü¡¹¤¬¸½¼Â¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢2Ç¯È¾¤â¤â¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯À¸³è¤ò½ª¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡©
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òÎ¥¤ì¤ëÆü¤Î¤³¤È¡£JFK¶õ¹Á¤Ç´°Á´¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢Éé¤±¤óµ¤¤¬¤â¤¿¤²¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÓ¹¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¤Ê¤Ë¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤è¤¦¤È¡¢¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¤Î¤¬ÉÏË³Î¹¹Ô¤Ç¤·¤¿¡£
1998Ç¯¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢UAE¤ò¤Ï¤¸¤á32¥«¹ñ¤òÎ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯½»¤ß¤Ä¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤ª¶â¤â¿Ô¤¤Æµ¢¹ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë°ìÅÙ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¤ÏÍ§¿Í¤Î·ëº§¼°¤ÇÌá¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¢µ¢¹ñÆü¤¬¤Ê¤ó¤È2001Ç¯9·î11Æü¡£JFK¶õ¹Á¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À3»þ´Ö¸å¡¢¥«¥Ê¥À¾å¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Î9¡¦11Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£22»þ²á¤®¤ËÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¤éTV¤ÎÊóÆ»¿Ø¤À¤é¤±¤Ç¼þ¤ê¤¬ÂçÁû¤®¡£µ¼Ô¤ÎÊý¤¬ÊóÆ»¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤¤¤Þ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é¤ÎºÇ½ªÊØ¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ÈÃç´Ö¤Î´é¤¬ÁöÇÏÅô¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÎ©¤Á¤¹¤¯¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¡¢º£¤Ç¤â¤½¤Î»þ¤ÎÃ²¤¤ÈÈá¤·¤ß¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2001Ç¯9·î11Æüµ¢¹ñ¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÂç»ö¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»×¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ì¤«¤é25Ç¯´Ö¡¢ÆüËÜ¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤Ï±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¿äÁ¦¤ä¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡¢°ìÈÌ·à¾ì¸ø³«¥í¥ó¥°¥é¥ó¡¢Ê¸²½Ä£¼çºÅÁ´¹ñ³Ø¹»¾å±Ç¤Ê¤É¡¢·ë²Ì¤ò¾¯¤·¤º¤Ä»Ä¤»¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÏË³¤È²áÏ«ÅÝ¤ì¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ì´¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¸½¼Â¤ÎËèÆü¤òÀº°ìÇÕ¤ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤«»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½2ºÐ¤«¤éÎ¾¿Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¡¢¼Â²È¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Êª¿´¤Î¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤Ï¤â¤¦¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î²ÈÂ²¤¿¤Á¤È180¡ó°ã¤Ã¤¿´Ä¶¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¡¢1Æü1Æü¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎµÕ¤Î´Ä¶¤ò½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤¯Â¾¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í§Ã£¤¿¤Á¤Ïµã¤±¤Ð¡¢¿Æ¤Î¸µ¤Ø¼«Á³¤Ëµã¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏºÐ¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Å¤Í¥·¥ï¤¬Æü¡¹Áý¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÄÉãÊì¤Î¸µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÄÉãÊì¤Ëµã¤¤Ä¤¯¤É¤³¤í¤«¡¢ÁÄÉãÊì¤ÎÂÎ¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ìËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£
´èÄ¥¤Ã¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÄÉãÊì¤¬Å·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤ÆÀÂ¤Ã¤¿»þ¡¢ËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸¤Î¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤¦¿É¤¤´Ä¶¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª³¤³°¤ØÈô¤Ó¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡£¤¿¤À¡¢¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç²ÈÂ²¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ê¤Î¤Ë¡¢32ºÐ¤ÇÎ¥º§¤ò¤·¤Æ¡¢Âç»ö¤ÊÌ¼¤ÈÂ©»Ò¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç»ö¤Ê³Ë¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÁÓ¼º´¶¤ÎËèÆü¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
É¨¤Î¾å¤Ë¤¤¤ëÌ¼¤ÈÂ©»Ò¤òÊú¤Êú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤TV¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¡¢¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡£À¸³èÅª¤Ë¤ª¶â¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤¹¤®¤Æ¡Ä¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¡¹¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¡Ä¡©¡×
¡Ö¤Ç¤â¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡ª¡×
¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤òÒì¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ä¤·¤¤´¶¾ð¤¬»ä¤ÎÂç¤¤Ê¥Ð¥Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¾¦¶È±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤¹¤Í¡£Àº¿À¾õÂÖ¤Ï¡¢¤è¤êÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Í½»»¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤µ¤Þ¤Îµ¬ÌÏ¤¬¤Ç¤«¤±¤ì¤Ð¤Ç¤«¤¤¤Û¤É¡¢´Ø¤ï¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢°ìÈÌ·à¾ì¸ø³«¤Î·à¾ì¤¬Âç¤¤±¤ì¤ÐÂç¤¤¤¤Û¤É¡¢´Ø¤ï¤ë¹ÔÀ¯¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÈÀÕÇ¤¤À¤é¤±¤ÎËèÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¸¶ºîµÓËÜ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¼´¤ò³°¤µ¤º¡¢½é°ìÇ°¤ò´Ó¤¯Â¾¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤ÇËèÆü¤Î¤·¤«¤«¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÈÀÕÇ¤¤³¤½¤¬¡¢¿Í´Ö¼«ÂÎ¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÈºÇ¶á¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤òî²¿Ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Ì´¤È´õË¾¤Ï¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¾¦¶È¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤â¡¢¤½¤·¤Æº£¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÈÀÕÇ¤¤È¤É¤¦¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Á±¤·ë²Ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¡¢º£¤Î¿ÍÀ¸²áÄø¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡©
¼«Ê¬¤ÏÃ¯¤Ë²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Ã¯¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬ÂÐ¤·¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤ËÌ¤ÍèÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ïº£¤âÆ±¤¸¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±Ç²èÀ©ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤â¤¦¸Â³¦¡×¤È¤¤¤¦»þ¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐºÑÆñ¡¢¥í¥±ÃÏ¥Ü¥Ä¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¥§¥ó¥¸¡¢ÀÕÇ¤¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¤äÎ¢ÀÚ¤ê¡¢°µÎÏ¡¢¿Í´ÖÉÔ¿®¤Ê¤É¡£±ÇÁü¶È³¦¤Ï32Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¾¦¶È±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎºÇ½é¤Î5Ç¯´Ö¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¶¶ø¤Î»ä¤ò¼þ°Ï¤Ï¤¸¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Çº²¤Î¸Â³¦¶Ú¥È¥ì¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤¬ËèÆü¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£±Ç²è´ÆÆÄ¶È¤Ï¼Â¤ËÃÏÌ£¤ÇÃÏÆ»¤ÊÆ»¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤ò¤³¤ì¤é¤Î¡ÖNO¡×¤ò¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡ÖYES¡×¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é·ë²Ì¡Ö´ñÀ×¤Î¿ÀÍÍ¡×¤ÎÊý¤¬»ä¤Ë¡¢½ù¡¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤Æ¼«Í³¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÆ¨¤²½Ð¤»¤ë¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â½ª¤ï¤é¤»¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÎ¾¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÄ¤º¢¤«¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¼ä¤·¤µ¤ä¸ÉÆÈ¡¢¶þ¿«¡¢²×Î©¤Á¡¢³ëÆ£¡¢ÌµÎÏ¤µ¡£¤¢¤Îº¢¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¹¬¤»¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ï¤Ã¤¤êÁ°¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡Ö¥¯¥½º¬À¡×¤ÎÇ®°Õ¤½¤Î¤â¤Î¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ã¤¤»þ¤ËÆüËÜ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢²¿¤â¤«¤â¼«Í³¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤òÂç»ö¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿ÂçÇÏ¼¯¤Ê¼«Ê¬¤¬¸À¤¦¤Î¤âÂçÊÑ¶²¤ìÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤È¡Ö»þ¡×¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È¡¢º£´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤â¡¢¤ª¶â¤â¡¢½»¤à²È¤â¡¢µï¾ì½ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤À¤«¤éº£¤Î¿ÍÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µÕ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤âÇ¯¡¹¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡½ºÇ¶á¡¢´ÆÆÄ¤¬»Ï¤á¤¿¼Ò²ñ³èÆ°¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤À¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¡¹¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼³èÆ°¤ä´óÉÕ³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¿äÁ¦ ±Ç²è¡Ö¤Ì¤¯¤â¤ê¤ÎÆâÂ¦¡×¤Î¾å±Ç¼ýÆþ¤ò¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢Ç½ÅÐÉü¶½»Ù±ç¶â¤È¤·¤Æ¸½ÃÏ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆüËÜÌÕÆ³¸¤¶¨²ñ¤äÆüËÜ¶î¤±¹þ¤ß»û¡Ê¡Á¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¤¢¤Ê¤¿¤òµß¤¦¡Á¡Ë¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´óÉÕ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¸å¿Ê¹ñ¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¾å±Ç¡ÊÊ¸²½¶¦Í¡Ë¤òºÆ³«¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À»ä¤ÏÈóÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿²¸¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ú¥¤¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤è¤ê¼Ò²ñ¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤ÈÌ´¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½º£¤Î³¤³°µòÅÀ¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò½ª¤¨¡¢¼«Ê¬¤Ï¤ä¤Ã¤È³¤³°¤ËÌá¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µòÅÀ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢³¤³°¤ÇµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ê¤È¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤â¥Ñ¥ê¤«¤éÂçÀ¾ÍÎ¤òÅÏ¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ê¼«Ê¬¤ò¤¤¤Ä¤âµÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡½µ¤Ê¬¤Ï¤Þ¤À¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¹¤°¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë»ä¤Ï¤ªºâÉÛ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºâÉÛ¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬Ìá¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Í§¿Í¤äÎ¹Àè¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½ÃÏ¤Î¤ªÍ§Ã£¤¿¤Á¤¬¡Ö¤³¤ì¤ÇÎ¹¤òÂ³¤±¤í¡ª¡×¤È¡¢¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î¤ª¶â¤ò¼«Ê¬¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤´¶¼Õ¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢1999Ç¯1·î¤Ë¥¨¥¢¡¼Âå¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤¿400¥É¥ë¤Ç¡¢1¥«·î´Ö¡¢¥¤¥ó¥É¤ò½ÄÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤ä¥¹¥ê¤Ê¤É²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡ÖÌµ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤³¤½¿ÍÀ¸¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¹¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤¬ÉÔ°Â¤ÈÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÁë¥¬¥é¥¹¤¬¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Å¤¤¥Ð¥¹¤ÇÊÞÁõ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤º½ÍøÆ»¤òÌëÄÌ¤·400¥¥í±ä¡¹¤ÈÁö¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åà¤Æ¤Ä¤¯´¨¤µ¤ÎÃæ¡¢ÅÅµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¼ÖÆâ¤ÇËèÉÃ¡¢Âç·¿ÅÅµ¤¥É¥ê¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á°¤¤G¤ÎÏ¢Â³¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëº½¤Û¤³¤ê¤ÇÌÜ¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸å²ù¤·¤Æ¤â¡¢²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ð¥¹¤¬ºÇ¸å¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¥µ¥¤¥Ð¥Ð¤¬¤¤¤ë¥×¥Ã¥¿¥Ñ¥ë¥Æ¥£¡¼¤Ç¤·¤¿¡£Å·¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢·ë¶É¡¢¥µ¥¤¥Ð¥Ð¤Î¸µ¤Ç¡¢½¤¹Ô¤ò¤·¤Æ¤·¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥Ð¥¹¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤ëÂé¸ïÌ£¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Èº£¤Ç¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¤Í¡£
À¤³¦¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÅÚÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¿·¤·¤¤SOMETHING¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬ÊõÊª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½°íÀ¬´ÆÆÄ¤Îº£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡©
»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤¤¤ë¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ç±Ç²è»£±Æ¤Î´ðËÜ¤ËÌá¤ê¡¢»ä¼«¿È¤âºÆÅÙ¥«¥á¥é¤ò°®¤Ã¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²Æ¤Ë¤Ï²¿¤«ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤´ÈäÏª¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°ìÈÖ¤Ë·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Æü¡¹Æü¡¹¡¢¤è¤êÀº¿Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¡½ºÇ¸å¤Ë°íÀ¬´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ï¡©
23ºÐ¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¼«ÂÎ¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¡£Jay Z ft. Alicia Keys¤Î¡ÖEmpire State Of Mind¡×¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÀ¸¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¡×¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤¤Ä¤¤»þ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯º²¡×¤ò½Ö»þ¤Ë»×¤¤½Ð¤·Ê³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈJay Z¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤Þ¤Ç¤¢¤ëBeyoncé ¤µ¤ó¤Ï¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó½Ð¿È¡£¤½¤Î¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï»ä¤Î¶á¤¤¿ÆÀÌ¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¿Í²ÈÂ²¤¿¤Á¡Ë¤¬¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£26Ç¯¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹°Ê³°¤Ë¤â¿ÆÀÌ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ëµ×¡¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÂê¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ïµ¤Ê¬¤¬ºÇ¹â¤ËÎÉ¤¤»þ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î³¹¤Ï¼«Ê¬¤Î°Ù¤Ë¤¢¤ë¡ª¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤ºø³Ð¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤Æ¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤Ï¡¢ËàÅ·Ï°¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Î¤Ê¤¯Âç¤¤ÊÊÉ¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶²ÉÝ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅØÎÏ¤ÏÀË¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
2018Ç¯¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ÎDCTV¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢´ÆÆÄ/µÓËÜ¤·¤¿±Ç²è¡ÖTokyo Loss¡×¡ÊEnglish»úËëÈÇ¡Ë¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«ÀÎ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤Î³¹¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤·¤¿Ä¹ÊÔ±Ç²è¤¬¾å±Ç¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¾å±ÇºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢´¶Æ°¤Ç¤â¤¦ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ä¹ñ³°±Ç²è»£±ÆÃÏ¤Ç¤ÎÂç¼ê¥·¥Í¥³¥ó°ìÈÌ·à¾ì¸ø³«¤ÏÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Î¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î±Ç²è¤¬¾å±Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¿·ºî¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó±Ç²è¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸å¤â¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤Î»ä¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸æ±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÄÃæ°íÀ¬´ÆÆÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1973Ç¯10·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¹ÖÃÌ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥â¡¼¥¿¥ê¥ó¥°±ÇÁüÊÔ½¸Éô¼¿¦¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥¿¥¤¤Ëºß½»¡£À¤³¦°ì¼þ¡Ê32¥«¹ñ¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤â·Ð¸³¤·¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ë±ÇÁü³¦¡¦ÉñÂæ³¦¤Ç¤Î²¼ÀÑ»þÂå¤ò²á¤´¤¹¡£
¢£2015Ç¯¡¡±Ç²è¡ÖTokyo Loss¡×±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ / ¸å¿Ê¹ñ¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¾å±Ç¼Â»Ü
¢£2017Ç¯¡¡Ê¡Åç¸©ÀîÆâÂ¼¡¡ÅìËÌÉü¶½¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡¡¸½Ìò»þÂå¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤ò»£±Æ
¢£2018Ç¯¡¡¥ª¥¹¥«¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞµÚ¤Ó¥¨¥ë¥È¥ó ¥¸¥ç¥ó Foundation Oscar Viewing Party ¸ø¼°»²²Ã
¢£2018Ç¯¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜÇ§Äê¡¡¼Ò²ñ¸ùÏ«¾©Îå¾ÏÊ¸²½·Ý½ÑÉôÌç¡Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥¨·®¾Ï¡×
¢£2022Ç¯¡¡±Ç²è¡Ö¤Ì¤¯¤â¤ê¤ÎÆâÂ¦¡×¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¿äÁ¦/ Ê¸²½Ä£¼çºÅÁ´¹ñ³Ø¹»¾å±Ç
¢£2023Ç¯¡¡±Ç²è¡ÖÉ÷¤¬ÄÌ¤êÈ´¤±¤ëÆ»¡×²Æì¹ñºÝ±Ç²èº× Àµ¼°½ÐÉÊ
¢£2023Ç¯¡¡SUPER STAR AWARDS CANNES2023¡ÖBEST FILM AWARDS¡×¼õ¾Þ
¡¡±Ç²è¡ÖÉ÷¤¬ÄÌ¤êÈ´¤±¤ëÆ»¡×¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº× ÆÃÊÌÈäÏª¾å±ÇµÚ¤Ó ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È
¢£2026Ç¯¡¡±Ç²è¡ÖTokyo Loss 2¡×¡¦¤Ò¤È¤Ä¤Ë²ñ¤¨¤ë³¹¡×°ìÈÌ·à¾ì¸ø³«Í½Äê