¹ñÎ©¸ø±à¤ÇÌîÀ¸¤Î¥È¥é¤Î¿Æ»Ò6Æ¬¤Î¡Ö°ì²ÈÃÄ¤é¤ó¡×¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤ë¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñµÈÎÓ¾Êàí½Õ»Ô¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤Î¹ñÎ©¸ø±à¡ÖÃæ¹ñ¥¢¥à¡¼¥ë¥È¥é¡¦¥Ò¥ç¥¦¹ñ²È¸ø±à¡×¤Î´ÉÍý¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯11·î½é¤á¡¢Æ±¸ø±à¤Î¥È¥ê¥¬¡¼¼°ÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤«¤é¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¥È¥é¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥é¡¼¥à¾ðÊó¤¬Á÷¤é¤ì¡¢ÅöÄ¾Ãæ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢ÂÎ¤¬ºÙÄ¹¤¯°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢¤·¤ÞÌÏÍÍ¤ÎÈþ¤·¤¤Êì¿Æ¥È¥é¤¬¡¢¿ôÆ¬¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥È¥é¤òÏ¢¤ì¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Î¥È¥é¤Î·îÎð¤Ï4¥«·î¤Û¤É¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£11·î8Æü¤Ë¤â¡¢¶á¤¯¤ÎÊÌÃÏÅÀ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤¬¡¢Æ±¤¸Êì¿Æ¤Î¥È¥é¤¬5Æ¬¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥È¥é¤òÏ¢¤ì¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë±ÇÁü¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥à¡¼¥ë¥È¥é¤Î¿Æ»Ò6Æ¬¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ±ÇÁü¤Ë¼Ì¤ê¹þ¤à¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¯¡¢¡Öàí½Õ¤Î¸¶Ìî¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿À¸ÂÖ¤Î´ñÀ×¡×¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌîÀ¸¤Î´Ä¶²¼¤Ç¤Ï¡¢1Æ¬¤Î¥È¥é¤ÎÊì¿Æ¤¬4Æ¬¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥È¥é¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¯¡¢5Æ¬¤Î»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤Ç·îÎð4¥«·î¤Þ¤ÇÌµ»ö¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤âµÏ¿¤Ë¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤ÎÌîÀ¸¤Î¥¢¥à¡¼¥ë¥È¥é¤Î²ÈÂ²¤¬àí½Õ¤Î¤³¤Î¿¹¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆ±¸ø±à¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¿¹ÎÓ¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤¬ÆüÁý¤·¤Ë°ÂÄê¤·¡¢¿Í°ÙÅª¤Ê´³¾Ä¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¸º¤ê¡¢À¸Â©ÃÏ¤Î¼Á¤¬Ãø¤·¤¯¸þ¾å¤·¡¢³ÍÊª¤âËÉÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë