àÊÌ¿Í¥á¥¤¥¯á¤Ç»Å¾å¤¬¤Ã¤¿52ºÐ¡¦¤µ¤È¤¦¼î½ï¤Ë¶Ã¤¡Ö¥¹¥´¥¤!¡×¡Ö¥Ä¥ë¥Æ¥«¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÞÈþ¤·²á¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹!¡×
²Ú¤ä¤«¥á¥¤¥¯¤Ç¾Ð´é
¡¡½÷Í¥¤Î¤µ¤È¤¦¼î½ï(52)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àÊÌ¿Í¥á¥¤¥¯á¤ò»Ü¤·¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Î¤´Ä¹¼÷¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤ÎÅÄÂ¼½Ó¿Í¤µ¤ó¤ËÁÇÅ¨¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Î¤´Ä¹¼÷¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×(TBS)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥á¥¤¥¯»Ñ¤Î¤µ¤È¤¦¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤Î¥³¥Ä¤ÇÊÌ¿Í¤Ë¡£¤¹¤´¤¤¡Á¡×¤È´¶ÁÛ¤âÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤µ¤ÇÌÜ¤¬¤È¤í¤±¤½¤¦¡×¡Ö¥¹¥´¥¤!¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤â¥Ä¥ë¥Æ¥«¡£Èþ¿Í¤ÎÈþÈ©¼î¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¤ß¤Æ¤â30Âå¤Ç¤¹!¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤º¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¤²á¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤µ¤È¤¦¤Ï1995Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ÖÄ¶ÎÏÀïÂâ¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î´ÝÈøÅí¡Ê¥ª¡¼¥Ô¥ó¥¯¡ËÌò¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£