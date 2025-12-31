¡ÖËèÇ¯É¬¤ºÇã¤¤¤Ë¤¯¤ë¡×£±Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡×Ä«¤«¤éÂçÀ¹¶·¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤½¤ÐÃã²°¿á¾å°ÃËÜÅ¹
¡¡Âç³¢Æü¤Î31Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¤½¤ÐÅ¹¤ÏÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Î¤½¤ÐÅ¹¤ÏÇ¯±Û¤·¤½¤ÐÀìÍÑ¤ÎÇä¤ê¾ì¤òÀß¤±Ä«7»þ¤«¤éÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡ÖËèÇ¯É¬¤º¤³¤³¤Ç31Æü¤ËÇã¤¤¤ËÍè¤ë¡×
¡¡¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤í¤¦¤ÈÅ¹Æâ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ç¯Ëö¤ÏËèÇ¯¤³¤³¤Ë¤¤ÆÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ÆüËÜ¤½¤Ð»ö¶ÈÉô¡¦½Å¿®ÎµÆóÉôÄ¹¡Ë
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬·ò¹¯¤Ç1Ç¯¤ò¤¹¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¿´¤«¤é¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤½¤Ð¤¬Á´¤ÆÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ2025Ç¯¤Î±Ä¶È¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£