¡ÚRIZIN¡ÛÊ¡ÅÄÎ¶×½¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯°ìÁ®¡ª¡È¶Ë¾å¤ÎÂÇ·âÀï¡É¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÂç¶½Ê³¡ÖÃ£¿ÍÆ±»Î¤Î»Â¤ê¹ç¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¡×
¡¡¡þRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Âè8»î¹ç¤ÎDEEP¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦Ê¡ÅÄÎ¶×½¡ÊMIBURO¡Ë¤¬¸µ½¤ÅÍÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦°ÂÆ£Ã£Ìé¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ë2RTKO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡1R¤«¤é¶Ë¾å¤ÎÂÇ·âÀï¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤Ï³Ú¤·¤µÍÞ¤¨¤¤ì¤º¡¢»î¹çÃæ¤Ë²¿ÅÙ¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£2RÃæÈ×¤Ë¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤Î¹¶ËÉ¤Ë¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¤âÂç¤¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆÍÁ³·ëËö¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£Ê¡ÅÄ¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯°ìÁ®¡£¥À¥¦¥ó¤·¤¿°ÂÆ£¤ËÅ´ÄÈ¤òÍî¤È¤·¤ÆTKO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥Èµé¤ÎÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Î¾¼Ô¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤â¡ÖÃ£¿ÍÆ±»Î¤Î»Â¤ê¹ç¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¿´¤¬½Ì¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹çºÇ¹â¡×¡Ö¤ªÂç¤ß¤½¤«¤Ë¶Ë¾å¤Î»î¹ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡Ö´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÂÇ·âÀï¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£