¡Ö³Ú¤·¤¤¹â¹»À¸³è¤ò¡×Æþ»îÌÜÁ°¤Î¼õ¸³À¸¤ÏÀµ·îµÙ¤ßÊÖ¾å
Æþ»î¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤ÏÀµ·îÊÖ¾å¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ»Ô¤Î³Ø½¬½Î¤Ç¤Ï¡¢¼õ¸³À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¹Ö½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÌäÂê¤È¸þ¤¹ç¤¦¼õ¸³À¸¤¿¤Á¡£
·§ËÜ»Ô¤Ë¤¢¤ë³Ø½¬½Î¤Î¡ÖÀµ·îÆÃ·±¡×¤Ë¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿¾®³Ø6Ç¯À¸Ìó30¿Í¡¢¹â¹»¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿Ãæ³Ø3Ç¯À¸Ìó160¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¸³À¸¡Ö´ÊÃ±¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´ðÁÃ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤á¤ë¤³¤È¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼õ¸³À¸¡ÖÂè°ì»ÖË¾¹»¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¹â¹»À¸³è¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÖÀäÂÐ¹ç³Ê¤¹¤ë¤¾¡¡¥ªー¡×
¡ÖÀµ·îÆÃ·±¡×¤Ï¡¢¿·Ç¯2Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£