Âç³¢Æü¤Î½ÂÂÚÆ»Ï©¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¡ÄÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬Á°Êý¤Î¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ ¾èÍÑ¼Ö±¿Å¾¤Î30ÂåÃËÀ¤¬·Ú½ý¡¡¿·³ã»Ô
12·î31ÆüÃë²á¤®¡¢¿·³ã»ÔÅì¶è¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤¬Á°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿·³ã»ÔÅì¶è¾®¶âÄ®¤ÎÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Î»ÔÆ»¤Ç¤¹¡£
12·î31Æü¸á¸å1»þÁ°¡¢50ÂåÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤¬Á°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åö»þ¸½¾ì¤Ï¼ÖÄÌ¤ê¤¬Â¿¤¯½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ï©Àþ¥Ð¥¹¤ä¼Ö¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¹¤Ë¤Ï±¿Å¾¼ê¤Î¤Û¤«¡¢4¿Í¤Î¾èµÒ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤¤¤º¤ì¤â¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡Ö±ó¤¯¤ÎÊý¤Ëµ¤¤ò¤È¤é¤ì¤ÆÁ°¤Î¼Ö¤Î¥Ö¥ìー¥¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤ì¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¼ÖÄÌ¤ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£