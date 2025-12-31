²¡ÀÚ¤â¤¨¡¡1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¡×¸ø³«¡¡¥ì¥¢¤Ê»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î²¡ÀÚ¤â¤¨¡Ê46¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥³¡¼¥È¤òÃå¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡Ö2025Ç¯¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤â·ò¹¯¤Ç²á¤´¤»¤¿¤Î¤¬²¿¤è¤ê´ò¤·¤¯¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÈÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤¿¤ê¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¥³¥é¥Ü¤Î¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´ê¤¤¤¬¾¯¤·¤º¤Ä³ð¤Ã¤¿´ò¤·¤¤Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È2025Ç¯¤ò²ó¸Ü¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö2ËçÌÜ¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¡×¤ÈÉ×¤Î¥×¥íÌîµåÃæÆü¤ÎÍ°°æ½¨¾ÏÅê¼ê¤È2¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Í°°æ¤È7ºÐÄ¹ÃË¤ÏÈ¾Âµ»Ñ¤Ç²¡ÀÚ¤È4ºÐÄ¹½÷¤Ï¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¡Ê11·î¤ÎÃÈ¤«¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉ×¤ÈÂ©»Ò¤ÏÈ¾Âµ¡£»ä¤ÈÄ¹½÷¤Î¥À¥¦¥ó¤Ï¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥àÂÐºö¤Ç¤¹¡£¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤âÉáÃÊ¤Ï¤â¤¦Á´¤¯¾è¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ªÃë¿²»þ¤äÄ«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤òÁÛÄê¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¤â¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¡¡ÍèÇ¯¤â¤´³èÌö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤¨¤µ¤ó¡¢¤ªÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÍèÇ¯¤â¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¿ä¤·¤Ç¤¹¡¡ÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£