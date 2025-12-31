¡ÖÆþ¾ì¤ÎÊý¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡×°²ß·ÎµÀ¿¡¢BDÀï»Î¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÃ»¦Éé¤± »î¹ç¸å¤Ï¡ÈØãÁ³¡É ¼Â¶·¤â¡ÖÉÃ»¦¡ª¡×Àä¶«
¡¡ÀïÁ°¤Ë·ã¤·¤¤ÀåÀï¤ò±é¤¸¤¿Î¾¼Ô¤Î·èÃå¤Ï¡¢³«»Ï¤ï¤º¤«25ÉÃ·èÃå¡£¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿°²ß·ÎµÀ¿¤¬¡¢BDÀï»Î¤Ë¤è¤â¤ä¤ÎÉÃ»¦ÇÔÀï¡£ÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ëÉÃ»¦·èÃå¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆþ¾ì¤ÎÊý¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡×¤ä¡ÖËÜÅö¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¸·¤·¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡2025Ç¯12·î31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó½Ð¿È¤Î¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬¸µK-1¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î°²ß·ÎµÀ¿¤òÁê¼ê¤Ë¡¢1¥é¥¦¥ó¥É25ÉÃ¤Î¥¢¡¼¥à¥Ð¡¼¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¡£Âç²ñ¤Ï1»î¹çÌÜ¤«¤é¾×·â¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÁ°¤«¤éÎ¾¼Ô¤Î°ø±ï¤Ï¸Â³¦¤Þ¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¸«¤Ç°²ß·¤¬¥¸¥ç¥ê¡¼¤ò¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢¡Ö³Ú¾¡¤Ç¤¤¤¸¤á¤ë¡×¤ÈÂÇ·â¤Ç¤Î°µÅÝ¤ò¸ø¸À¡£Á°Æü·×ÎÌ¤Ç¤âÍðÆ®À£Á°¤ÎÀåÀï¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢·ëËö¤Ï»Ä¹ó¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë°ì½Ö¤ÇË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î°²ß·¤ËÂÐ¤·¡¢¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤«¤éÁÈ¤ß¤Ä¤¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø°ú¤¹þ¤à¡£°²ß·¤¬°ìÅÙ¤Ï¥È¥Ã¥×¤òÃ¥¤¦¤¬¡¢¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ï²¼¤«¤é±¦Â¤ÇÆ¬¤ò´¢¤ê¡¢¥Ò¡¼¥ëÁÀ¤¤¤«¤éÊÑ²½¤·¤ÆÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤ÎÏÓ½½»ú¤ò¶Ë¤á¤ë¤È¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÏÓ¤¬¿¤ÓÀÚ¤ê¡¢ÉÃ¤Ç¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¡£¼Â¶·¤â¡Ö¤Ê¤ó¤È¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬ÉÃ»¦¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¡¢Ä¾¸å¤ËÁÇ¤ØÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È1¥é¥¦¥ó¥É25ÉÃ¤Ç¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÂÇ·âÀï¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿°ìÀï¤¬¡¢³«»Ï30ÉÃ¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¿²µ»¤Ç¤Î°ìËÜ·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¶Ã¤¤ÈÆ°ÍÉ¤ÎÀ¼¤¬¡£¡Ö¤Þ¤¸¤«¤è¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¡×¤È¾×·â¤¬Áö¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÃ»»þ´Ö·èÃå¤Ë¡ÖÆþ¾ì¤ÎÊý¤¬Ä¹¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄË¤¹¤®¤ë»ØÅ¦¤â¡£¤Þ¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó½Ð¿È¤Ê¤¬¤éMMA¤È¤·¤Æ¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¥¸¥ç¥ê¡¼¤ËÂÐ¤·¡Ö·ë¹½¶¯¤¤¤Ê¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢²¿¤â¤Ç¤¤ºÇÔ¤ì¤ÆØãÁ³¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î°²ß·¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤âÈô¤Ö¤Ê¤É¡¢¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°²ß·¤Ï¤³¤ì¤Ç3Ï¢ÇÔ¡£ÀïÁ°¤Î¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ï¤ª¤í¤«¡¢1ÌÌ¤ÎºÇ½é¤ÎÅ¨¤¹¤é¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤¤¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£