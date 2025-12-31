¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢ºî¼Ô¤Î¹â¸«Âô½ÓÉ§¤ÎÁ°¤ÇÌ¾¶Ê¤òÀ¸²Î¾§¡Öºî¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×
ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³Ú¶Êºî¼Ô¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀ¸²Î¾§¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®Àôº£Æü»Ò¤Î¡ÖÌÚ¸Ï¤é¤·¤ËÊú¤«¤ì¤Æ¡×¡£²Î¾§Á°¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊì¤¬½½È¬ÈÖ¤Ç¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤è¤¯²Î¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¶Ê¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï½Ð±é¼Ô¤ÎTHE ALFEE¹â¸«Âô½ÓÉ§¡Ê71¡Ë¤¬ºî»ìºî¶Ê¡£¹â¸«Âô¤Ï¡ÖÊì¤«¤é»Ò¤ØÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡Ä¡×¤È´¶³´¿¼¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¶¶ËÜ¤Ï¡Öº£²ó»ä¡¢¡Ê¹â¸«Âô¤¬ºî¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡ËÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¤¤¿¤¤¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹â¸«Âô¤µ¤ó¤¬ºî»ìºî¶Ê¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¨¡¢ËÜ¿Í¤¬¤¤¤ëÁ°¤Ç¡ª¤Ã¤Æ¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡×¡£¤¹¤ë¤È¹â¸«Âô¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¡¢²¶¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤³¤Î¶Ê¡¢ÃÆ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤³¤Ã¤Á¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¶¶ËÜ¤Ï¹â¸«Âô¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÇ®¾§¤·¤¿¡£