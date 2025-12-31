¡Ú¶âÍ»¹ñºÝÇÉ¤ÎÆÈ¤ê¸À¡ÛÄ¹ÌçÀµ¹×¡¦¸µÆüËÜÍ¹À¯¼ÒÄ¹¡Ö¶âÍ»¤ÎÇÆ¼ÔJP Morgan Chase ÃÂÀ¸¤ÎÈë·í¡×
¡¡·Ð±Ä´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ìÆüÊÆ¤Î¶ä¹Ô¡¦¾Ú·ô³Æ¼Ò¤¬¹¥Ä´¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥À¥ó¥È¥Ä¤Ê¤Î¤¬JP Morgan Chase & Co.¤À¡£»þ²ÁÁí³Û¤â¹ñºÝ¶âÍ»³¦¤Ç½é¤á¤Æ1Ãû¥É¥ë¡Ê150Ãû±ß¡Ë¤ËÃ£¤·ÆÀ¤ëÀª¤¤¡£ÇÆ¼Ô¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¤É¤¦³ÍÆÀ¤·ÆÀ¤¿¤Î¤«¡£Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï3¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡Âè°ì¤ÏÃÐ¤Þ¤Ì³ÈÂçÀïÎ¬¤À¡£¸½JP Morgan Chase¤ËÂ©¤Å¤¯¼çÍ×¤ÊDNA¤Ï¼Â¤ÏChemical¶ä¹Ô¤À¡£1824Ç¯ÀßÎ©°ÊÍè¡¢¿ô¡¹¤ÎÇã¼ý¤âÄÌ¤¸¤ÆÃæ·ø¶ä¹Ô¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿Chemical ¤Ï¡¢80Ç¯Âå¸åÈ¾°Ê¹ß¡¢Ì¾·Ð±Ä¼ÔWalter Shipley¤Î¤â¤È¡¢¤½¤Î³ÈÂçÀïÎ¬¤ÎÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¹Ô¤¯¡£
¡¡86Ç¯¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹¤ÎÌ¾ÌçTexas Commerce¤ò¡¢91Ç¯¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î Manufacturers Hanover¤ò¡¢96Ç¯¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤ÆDavid Rockefeller¤¬Î¨¤¤¤¿ Chase Manhattan ¤òÇã¼ý¡¢¹¹¤Ë2000Ç¯¤Ë¤Ï ±Ñ¹ñ¥í¥¹¥Á¥ã¥¤¥ë¥É½Ð»ñ¤¬¥ëー¥Ä¤ÎÌ¾ÌçMorgan Guarantee¶ä¹Ô¤ÈÅý¹ç¡¢º£Æü¤ÎJP Morgan Chase¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂèÆó¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤À¡£ChaseÇã¼ý»þ¡¢Chemical¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¼«¿È¤ÎÌ¾¾Î¤ò¼Î¤ÆChase¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ4Ç¯¸å¤ÎMorganÅý¹ç»þ¤Ë¤ÏÌ¾À×JP Morgan¤ÎÌ¾¾Î¤âºÎÍÑ¡¢¿·Ì¾¾Î¤òJP Morgan Chase¶ä¹Ô¤È¤·¤¿¡£
¡¡¶âÍ»»Ë¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯ÆóÂç¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤½¤Ã¤¯¤ê³è¤«¤¹ÀïË¡¤òºÎ¤Ã¤¿¡£ÂÀÍÛ¿À¸Í»°°æ¤ÎÌ¾¾Î¤ò¼Î¤Æ¤¿¡Ö¤µ¤¯¤é¶ä¹Ô¡×¤¬½»Í§¤È¤Î¹çÊ»¸å¡¢¿·Ì¾¾Î¤ò¡Ö»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡×¤ÈÀèÁÄÊÖ¤ê¤·¤¿»ö¼Â¤Ë»÷¤ë¡£
¡¡¡Ö²áµî¤ò¼Î¤Æ¿·Ê¸²½¤òÁÏ¤ë¡×¤ÈÍ¦¤Þ¤·¤¯¡Ö¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¤¬¡¢ChemicalÀïÎ¬¤Ç¤ÏÂè°ìÉÙ»Î¶½¶È¶ä¹Ô¤À¤Ã¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£Chemical¤Ï¼«¿È¤ÎÌ¾¤ò¼Î¤Æ¡¢¶¯¤¤ÌÀÆü¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡Âè»°¤ÏÌ¾·Ð±Ä¼Ô¤ÎÅÐÍÑ¤À¡£Shipley¤ÎÄ¾Äï»Ò¡¦William Harrison¤¬2000Ç¯¡¢JP Morgan Chase¤Î½éÂåCEO¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤¬¡¢04Ç¯¡¡Bank One¡ÊFirst Chicago¶ä¹Ô¤¬ÊìÂÎ¡Ë¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤ÈHarrison¤ÏÇã¼ý¤µ¤ì¤¿¾®¶ä¹Ô¤ÎCEO¡¦Jamie Dimon¤ò¹â¤¯É¾²Á¡¢¼«¿È¤Ï¤¿¤Ã¤¿1Ç¯¶¯¤ÇÁá¡¹¤Ë°úÂà¡¢CEO¿¦¤ò05Ç¯12·î31Æü¤ËDimon¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¡Ö¶âÍ»³¦ºÇ¶¯¤ÎCEO¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëDimon¤¬¡¢¤½¤Î¸å20Ç¯´Ö¤ËÏË¤êJP Morgan Chase¤Î·Ð±Ä¤ò¥êー¥É¤·¡¢º£Æü¤Î¶âÍ»³¦ÇÆ¼Ô¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦ºÇ¶¯¤Î¶ä¹Ô¤¬¶öÁ³À¸¤Þ¤ì¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÍÉ¤ë¤¬¤ÌÀïÎ¬¤ÈÂî±Û¤·¤¿·Ð±Ä¼ÔÃ£¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÌ¾Ìç¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¿Íºà¤òËá¤ÀïÎ¬¤òÎý¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¬¹ñ¤«¤é¤âÀ¤³¦¤Ë´§¤¿¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤ÇDimon¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÎºÍ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ¡²ñ¤Î¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤Æ¡¢¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤ÞÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ½Ð¤ÆÍè¤¿¿Íºà¤À¡£¤½¤Î¼ÀÉ÷ÅÜÞ¹¤Î¶½Ì£¿¼¤¤·ÐÎò¤ò¼¡²ó¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£