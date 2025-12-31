¡Ö¿É¸ý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤ë2025Ç¯¡ÖÏ¢¥É¥é¡×ÈãÉ¾¡¡¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ï¡Ö¾¾ºäÅíÍû¡×¡¡±É¤¨¤¢¤ë¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ï¡©
¡¡¿É¸ý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦ÎÓÁà»á¤Ë¤è¤ëº£Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¦¥Ù¥¹¥È¡õ¥ï¡¼¥¹¥È¡£Á°ÊÔ¡Ú2025Ç¯¡Ö¥É¥é¥ÞÁí¤Þ¤¯¤ê¡×¡¡¿É¸ý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö·Ù»¡¥â¥Î¡×Ï¢È¯¤ò¼¸¤ë¡ª¡Û¤Ç¤Ï¡¢Ì±Êü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡¦¥ï¡¼¥¹¥È3°Ì¤ò13ËÜ¤âÁª¤ó¤À¤¿¤á¤Ë»æÉý¤¬¿Ô¤¤¿¡£Â³¤¯ÃæÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È3°Ì¤Î¸å¤Ë¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ù¥¹¥È2°Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤Ï¤º!?¡ÚÁ°Ãæ¸åÊÔ¤ÎÃæÊÔ¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û2025Ç¯¥Ù¥¹¥È¥É¥é¥Þ¡¢¥ï¡¼¥¹¥È¥É¥é¥Þ¤Ï¡©¡¡¿É¸ý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤¬Áª½Ð
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡§¥ï¡¼¥¹¥È3°Ì¤ÎÂ¾¤ÎºîÉÊ¤ÎÊ¬ÀÏ¤â»Ç¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Çº£ÅÙ¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Î¤Û¤¦¤Î3°Ì¤ÎÈ¯É½¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÓÁà¡§
Î»²ò¡£2025Ç¯¤ÎÏ¢¥É¥é¡¦¥Ù¥¹¥È3¡¢Âè3°Ì¤Ï¡Ä¡Ä
¢§¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¡ÚTBS·Ï¡¿ÆüÍË21»þ¡¿1·î´ü¡Û
¢§¡ÖÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Á¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ª¡Á¡×¡ÚTBS·Ï¡¿²ÐÍË22»þ¡¿4·î´ü¡Û
¢§¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿ÌÚÍË21»þ¡¿7·î´ü¡Û
¢§¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¡ÚTBS·Ï¡¿²ÐÍË22»þ¡¿10·î´ü¡Û
¡Ä¡Ä¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ê¡§¤ª¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¤¯¤é¤¤½çÅö¤Ê4ËÜ¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÓ¤µ¤ó¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÎÓ¡§¤³¤ì¤é¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¤É¤ì¤â¡¢¥Û¥ó¡ÊµÓËÜ¡Ë¡¦¥Ò¥È¡ÊÇÛÌò¡Ë¡¦¥·¥´¥È¡Ê±é½Ð¡¦»£±Æ¡¦Èþ½Ñ¤½¤ÎÂ¾¤¤¤í¤¤¤í¡Ë¤Î3Í×ÁÇ¤Î¤¦¤Á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¤Ä°Ê¾å¤¬¹â¿å½à¤Ç¤·¤¿¡£¥Û¥ó¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Î»í¿¹¤í¤Ð¤È¡Ö¹¬¤»¤Ê·ëº§¡×¤ÎÂçÀÐÀÅ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¡¢¡ÖÂÐ´ß¤Î²È»ö¡×¤Î¼ëÌîµ¢»Ò¤È¡Ö¤¸¤ã¤¢¡Á¡×¤ÎÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò¤Ë¤è¤ë¸¶ºî¤¬¤É¤ì¤â¸«»ö¡£
¥¢¥Ê¡§¡ÖÂÐ´ß¤Î²È»ö¡×¤È¡Ö¤¸¤ã¤¢¡Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸¶ºî¼Ô¤ò¥Û¥óÃ´Åö¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎÓ¡§¤½¤Î2ËÜ¤ÏÊ£¿ô¤ÎµÓËÜ²È¤¬Ê¬Ã´¡¦Ê¬¶È¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ó¤Îºî²ÈÀ¤Ï¸¶ºî¤Ë¤è¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ê¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ÎÓ¡§4ºî¤Î¤¦¤Á¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¡ÖÂÐ´ß¤Î²È»ö¡×¡Ö¤¸¤ã¤¢¡Á¡×¤Î3ËÜ¤Ï¡¢¶µ°é¤ä¤é¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ä¤é¤òÀÚ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¸½¾õ¡¢¤È¸À¤¦¤è¤ê¡È»´¾õ¡É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÊª¸ì¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Èº£¤ÎÏÃ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡Èº£¤ÎÏÃ¡É¤ò¤ä¤ë¥É¥é¥Þ¤Ï¤¨¤Æ¤·¤ÆÀâÌÀ¤ä¤éÀâ¶µ¤ä¤é¤¬É¡¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤ì¤â¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡£
¥¢¥Ê¡§¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÂÐ´ß¤Î²È»ö¡×¤È¡Ö¤¸¤ã¤¢¡Á¡×¤Ï»ä¤Î¼þ¤ê¤Ç¤â´Ø¿´¡¢¤È¸À¤¦¤è¤ê¶¦´¶¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç±é¾Þ¡¦½õ±é¾Þ¤âÈ¯É½
¥¢¥Ê¡§¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ó°Ê³°¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÎÓ¡§4ºî¤È¤â¼ç±é¤«¤é½õ±é¤Þ¤Ç¤ÎºÂÁÈ¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ë½Ð¤¿Ìò¼Ô¤Ë¾Þ¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡Á¡×¤Î²ÆÈÁ¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ï¡ÖÂÐ´ß¤Î²È»ö¡×¤Î¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ï¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Î¾¾ºäÅíÍû¡¢½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡Á¡×¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡£ÆÃ¤ËÃÝÆâ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±éµ»¤Ë´¶¿´¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìò¼Ô¤Ê¤Î¤Ë¡¢Äâ¼ç´ØÇòÂÎ¼Á¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Çµï¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡£
¥¢¥Ê¡§¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¤µ¤ó¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤µ¤ó¤âÎÓ¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä
ÎÓ¡§¤¢¤Î2¿Í¤Ë¤Ï2025Ç¯¤Î¥Ú¥¢¼ç±éÇÐÍ¥¾Þ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¶¥µ»¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£2¿Í¤Î¤«¤é¤ß¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¥¦¥Ç¥£¡¦¥¢¥ì¥ó¤È¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥¡¼¥È¥ó¡Ä¡Ä¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤º¤È¤â¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤È¥á¥°¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì
¥¢¥Ê¡§¤³¤Î4ºî¤¬Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È¤Î3°Ì¤È¤Ê¤ë¤È¡¢2°Ì¤È1°Ì¤Ï°ìÂÎ¡Ä¡Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥ï¡¼¥¹¥È¤Î2°Ì¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎÓ¡§¤½¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÏ¢¥É¥é¡¢¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¤Û¤¦¤ÎÂè2°Ì¤Ï¡Ä¡Ä
¢§¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡×¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿·îÍË21»þ¡¿10·î´ü¡Û
¢§¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡ÚTBS·Ï¡¿ÆüÍË21»þ¡¿1·î´ü¡Û
¢§¡ÖÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡×¡Ú¥Æ¥ìÄ«·Ï¡¿²ÐÍË21»þ¡¿4·î´ü¡Û
¢§¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË¡¡¢¨»ä¤Î²ÈÂ²¤Ï¥Ë¥»¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¡×¡Ú¥Õ¥¸·Ï¡¿ÌÚÍË22»þ¡¿1·î´ü¡Û
¢§¡Ö½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Á¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Á¡×¡Ú¥Õ¥¸·Ï¡¦´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¿·îÍË22»þ¡¿10·î´ü¡Û
¥¢¥Ê¡§ÎÓ¤µ¤ó¹¥¤ß¤Î°¤Éô´²¤µ¤ó¼ç±éºî¤¬Ç¯´Ö¥ï¡¼¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î5ËÜ¤ÎÁªÄêÍýÍ³¤Ï¡©
ÎÓ¡§Ã±½ãÌÀ²÷¤Ç¡¢¥Ò¥È¤Ï¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¥Û¥ó¤ä¥·¥´¥È¤¬Äã¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ç±é¤Ï¡¢¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡×¤¬Âô¸ýÌ÷»Ò¡¢¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤¬°¤Éô´²¡¢¡ÖÅ·µ×Âë±û¡Á¡×¤¬¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎºÇÄãÃË¡×¤¬¹á¼è¿µ¸ã¡¢¡Ö½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡×¤¬Áð磲¹ä¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÌò¼Ô¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤È¤¤¤Æ¤³¤Î½ÐÍè¤«¤è¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÍîÃÀÊª·ï¡£
¥¢¥Ê¡§³Î¤«¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥á¥¤¥ó¤òÄ¥¤ë´é¤Ö¤ì¤Ï¹ë²Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î¿ô»ú¤äÉ¾²Á¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤À¤±¤Ï»ëÄ°Î¨¤ÎÌÌ¤Ç¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀßÄê¤äµÓËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈãÈ½¤äµ¿Ìä¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤â¹óÉ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âô¸ýÌ÷»Ò¤ËÆ±¾ð
ÎÓ¡§ÌµÍý¶Ú¤Ê¥Û¥ó¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿°¤Éô¥Á¥ã¥ó¤¬¡¢ÎÏ¶È¤Ç¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á°ÊÔ¤ÇÏÃ¤¬½Ð¤¿2022Ç¯¤Î¡ÖDCU¡Á¼ê¾û¤ò»ý¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ð¡¼¡Á¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤À¤«¤é¡¢¡Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¡È¤¢¤¢¡¢¤Þ¤¿¤«¡É¤È¸ª¤ò¤¹¤¯¤á¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÏÂô¸ýÌ÷»Ò¤Ç¥³¥±¤¿¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡×¡£
¥¢¥Ê¡§¤¢¤¢¡¢¥Æ¥ìÄ«¤Î¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¤«¤é¥Õ¥¸¤Î·î9¤Ë²£³ê¤ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ¡§¤Ä¤¤¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤é¤·¤¤¥Æ¥ìÄ«¤Î¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¤«¤éÅìÊõ¤Î¤ªÉ±ÍÍ¤ò¶î¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¡¢´ë²è¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ä·Ù»¡¥â¥Î¡£¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¤Ë»÷ÄÌ¤Ã¤¿ÏÈ¤ËÂô¸ý¤òÖÈ¤á¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¤Î¿ô»ú¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤ò¤¤Ã¤Á¤êÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÂÐºö¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤ÀÀè¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾å¸ÍºÌ¤äÂôÂ¼°ì¼ù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ê¡§µÞ¤´¤·¤é¤¨¤Î°Â°×¤ÊºîÉÊ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÎÓ¡§Âç½÷Í¥¤¬¾ï¤ËÌ¾ºî¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½µÈ±Ê¾®É´¹ç¤ò¸«¤ì¤Ð¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤±¤ì¤É¡¢20Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿Åö¤¿¤êÌò¡Ê¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡×¤Îºç¥Þ¥ê¥³¡Ë¤òÂ´¶È¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤Î¡È°ÜÀÒ¡É¤¬¤³¤ì¤¸¤ã¤¢¡¢¥ï¥¿¥·¤ãÂô¸ýÌ÷»Ò¤ËÆ±¾ð¤¹¤ë¤è¡£¸µÍè¡¢´ïÍÑ¤ÊÌò¼Ô¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¤Í¡£
¥¢¥Ê¡§ÖÈ¤Þ¤êÌò¤ä¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤ÄÌò¼Ô¤µ¤ó¤Î¤Ä¤é¤µ¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÎÓ¡§¡Ö½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡×¤¬ÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿Áð磲¤Ë¤â»÷¤¿¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¡£NHK¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡Ê2023Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ë¤ÇÏÆ¡ÊÉþÉôÎÉ°ì¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î±©Ä»Á±°ìÌò¡Ë¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤Î¼Çµï¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢ºÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ëÌ¾ÏÆÌò¤Ø¤ÈÃ¦Èé¤¹¤ëÊý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Ì±Êü¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¸µSMAP¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¤ËÌá¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Áð磲¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡£
¥¢¥Ê¡§¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ïµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎÏ¢¥É¥é¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÈ¯É½¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ù¥¹¥È2°Ì
ÎÓ¡§Î»²ò¡£¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÏ¢¥É¥é¡¢¥Ù¥¹¥È2°Ì¤Ï¡Ä¡Ä
¢§¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÚNHKÁí¹ç¡¿Ê¿Æü8»þ¡¿4¡Á9·î¡Û
¢§¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÚNHKÁí¹ç¡¿ÆüÍË20»þ¡¿1¡Á12·î¡Û
¡Ä¡Ä¤Î2ËÜ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ê¡§Ì±Êü¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¡¦Ï¢¥É¥é¤È¤¤¤¦Çû¤ê¤«¤é°ïÃ¦¤¹¤ëºîÉÊ¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤¤¤Ä¤É¤³¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¤È¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È2°Ì¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤«¡£°ïÃ¦¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤Á¤é¤â2025Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¡¢Ìµ»ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎÓ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£ÀÎ¤ÏÅÄ¼Ë¤ÎÇ¯´ó¤ê¤¬ÀùÌß¤«¤¸¤Ã¤ÆÃã¥¡¤¹¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤ëÆÝµ¤¤Ê³¨¶õ»ö¤À¤Ã¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤â¡¢º£¤äÀÚ¤ì¤Ð·ì¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¡Èº£¤ÎÏÃ¡É¤ò°·¤¦ÀÚ¼Â¤Êµõ¼ÂÈéËì¥â¥Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤·¤Í¡£
¥¢¥Ê¡§¤Ï¤¤¡£¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÎÀ¸³¶¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤ÏÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¤¬Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ë¤ÏÉ½¸½¤Î¼«Í³¤äÀ¯¼£¤È·Ý½Ñ¡¢½÷À¤ÎÈïµÔ¤Ê¤É¡¢º£¤ËÄÌ¤¸¤ëÌäÂê¡½¡½¤Þ¤µ¤Ë¡Èº£¤ÎÏÃ¡É¡½¡½¤¬¿ôÂ¿¤¯À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤êµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ¡§ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¤«¤é¡¢º£¤µ¤é¥³¥³¤Ç¾ø¤·ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥ï¥¿¥·¤âÏ¿²è¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ´®Ç½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¿å½à¤Î¥É¥é¥Þ¤¬Ì±Êü¤Ë¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤³¤È¤â²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯¸¢´ó¤ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¡È¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¡É¤ò¼Î¤Æ¤Ä¤Ä¤¢¤ëNHK¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ìÀµÏÀ¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¡¢E¥Æ¥ì¤Î¶µ°éÈÖÁÈ¤á¤¿¤¤·¼ÌØ¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤«¤Þ¤Ã¤Ô¤é¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°¸ý¤Ï¥ï¥¿¥·¤â¤º¤¤¤Ö¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ä¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ï¸«¤ë¤Ù¤ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿È¤Î²ó¤ê¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯À½ÉÊ¤¬ÆüËÜÀ½¤«¤é³°¹ñÀ½¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤¤¤¤¥É¥é¥Þ¤âÌ±ÊüÀ½¤«¤éNHKÀ½¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤¨´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¥¢¥Ê¡§¤½¤¦¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡£
¡½¡½¸åÊÔ¡Ú¡Ö¿É¸ý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡×¤¬Áª¤Ö¡Ö2025Ç¯¡×¥Ù¥¹¥È¥É¥é¥Þ¡¡27Ç¯Ä«¥É¥é¡ÖµÓËÜ²È¡×¤Ë¤è¤ë·æºî¥³¥á¥Ç¥£¤ËÓ¹¤é¤µ¤ì¤¿¡ª¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥ï¡¼¥¹¥È¡õ¥Ù¥¹¥È¤Î1°Ì¤òÈ¯É½¡ª
林誠（はやし・みさお）
コラムニスト。1999～2009年に「新潮45」で、2000年から「週刊新潮」で、テレビ評「見ずにすませるワイドショー」を連載。テレビの凋落や芸能界の実態についての認知度上昇により使命は果たしたとしてセミリタイア中。
デイリー新潮編集部
