ÅÔÆâ¤ÇÇ¯±Û¤·¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¿Ê¤à¡¡½ÂÃ«±Ø¤Î¥Ï¥Á¸ø¼þÊÕ¤ÏÉõº¿ °ìÉô¤ÎÅ´Æ»¤Ï½ªÌë±¿Å¾¤ò¼Â»Ü
Âç¤ß¤½¤«¤ÎÅìµþ¡¦½ÂÃ«±ØÁ°¤Ç¤Ï¡¢Ç¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Îº®»¨ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Á¸øÁü¼þÊÕ¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éõº¿¤Ï¤¢¤¹¸µÆü¤Î¸áÁ°1»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¼óÅÔ·÷¤Î°ìÉô¤ÎÅ´Æ»¤Ç¤Ïº£Ìë¤«¤é¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¡¢½ªÌë±¿Å¾¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½ªÌë±¿Å¾¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î»³¼êÀþ¤äµþÉÍÅìËÌÀþ¤Ê¤É6¤Ä¤ÎÏ©Àþ¤È¡¢µþ²¦Àþ¤Î¿·½É¤È¹âÈø»³¸ý¤Î´Ö¡¢µþÀ®Àþ¤ÎµþÀ®¾åÌî¤ÈµþÀ®À®ÅÄ¤Î´Ö¡¢²¡¾å¤ÈµþÀ®¶âÄ®¤Î´Ö¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¢§Åìµþ¥á¥È¥í¡¢¢§ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¡¢¢§¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¡¢¢§ÅìµÞÅÅÅ´¡¢¢§ÅìÉðÅ´Æ»¡¢¢§À¾ÉðÅ´Æ»¡¢¢§µþÉÍµÞ¹Ô¡¢¢§ÁêÌÏÅ´Æ»¤Ê¤É¤Ï¡¢½ªÌë±¿Å¾¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
