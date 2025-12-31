¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¡¡ÂçÊ¬Äáºê¤¬3²óÀï¿Ê½Ð¡¡ÆàÎÉ°é±Ñ¤Ë1ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¡¡¥Áー¥à²áµîºÇ¹â¤ÈÊÂ¤Ö¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÂçÊ¬¸©ÂåÉ½¤ÎÂçÊ¬Äáºê¤¬2²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Âç²ñÏ¢Â³8²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÂçÊ¬Äáºê¡£¥Áー¥à¤È¤·¤Æ26Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë½éÀï¤òÆÍÇË¤·¡¢31Æü¤Î2²óÀï¤ÇÆàÎÉ°é±Ñ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾26Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£3Ç¯À¸¤ÎÌÚµö¤«¤é¤Î¥Üー¥ë¤ò2Ç¯À¸¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¡¦»³²¼¤¬¥·¥åー¥È¡ª
ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢ÂçÊ¬Äáºê¤Ï1ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¡£3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÂçÊ¬Äáºê ²ÏÌîÊâÌ´¼ç¾
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï1¾¡1¾¡¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁ´°÷¤Ç½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Î¥Áー¥à¤Î²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¥Ù¥¹¥È16¤ËÊÂ¤ó¤ÀÂçÊ¬Äáºê¡£
¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤ò¤«¤±¤¿3²óÀï¤ÏÇ¯ÌÀ¤±1·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©ÂåÉ½¤ÎÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³ØÉÕÂ°Çð¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
