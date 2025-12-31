¹ñ¥¹¥Ý¡ÖÄÌÇ¯³«ºÅ²½¡×Í×¹à²þÄê¤Ø¡¡°ìÉô¤Î²Æµ¨¶¥µ»¡¢Åß¼Â»Ü¤âÁªÂò»è
¡¡¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Êµì¹ñÌ±ÂÎ°éÂç²ñ¡Ë²þ³×°Æ¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄÌÇ¯³«ºÅ²½¡×¤Ë¸þ¤±¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¤Ï2026Ç¯¡¢±¿±Ä¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö³«ºÅ´ð½àÍ×¹à¡×¤Î²þÄê¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¡£³«ºÅ»þ´ü¤ä´ü´Ö¤ò½ÀÆð¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢´ØÏ¢¾ò¹à¤ò²þ¤á¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¡¢²þ³×°Æ¤Î¶ñÂÎ²½¤ò¿Þ¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤¬31Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Î¦¾å¡¢¿å±Ë¤äÃÄÂÎµåµ»¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë½©¤ÎËÜÂç²ñ¤È¡¢¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦Åßµ¨Âç²ñ¤Î¶èÊ¬¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ°ìÂÎ²½¤·¡¢°ìÉô¤Î²Æµ¨¶¥µ»¤òÅß¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤âÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÉâ¾å¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÂç²ñÁü¤¬Âç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£³Æ¶¥µ»¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¼Â»Ü»þ´ü¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÆâ¶¥µ»ÃÄÂÎ¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ä¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤â¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¡£
¡¡25Ç¯3·î¤ËÆüËÜ¥¹¥Ý¶¨¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿Äó¸À¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î¶¥µ»¤ò½©¤Ë½¸ÃæÅª¤Ë¹Ô¤¦¸½¹ÔÊý¼°¤ò²þ¤á¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ë³Æ¶¥µ»¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ëÄÌÇ¯³«ºÅ²½¤ò¼´¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£½ÉÇñ¤äÍ¢Á÷¡¢±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉ¯Ç÷¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿³«ºÅÃÏ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È¡¢Âç²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¶¨¤Ï¶ñÂÎ°Æ¤òµÄÏÀ¤¹¤ëºî¶ÈÉô²ñ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£