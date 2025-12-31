¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¼è¤ê´ó¤»¤¿¤ê¤È¤«¡×Âç¹¥Êª¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤«¤ó¤À»þ¤Î´Å¤ß¤¬¡×¿©¤ÙÊý¤âÇ®ÊÛ
ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âç¹¥Êª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¶¶ËÜ¤Ï¡ÖËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»É¤·¿È¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Æ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤Ë¡Ö»É¤·¿È¤ÎÃæ¤Ç¤â²¿¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¿¥³¤Ç¤¹¡£À¸¥¿¥³»É¤·¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ²ËÜ¸÷¤¬¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¼è¤ê´ó¤»¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤ì¤òÎäÅà¤Ç¡¢Ëè²ó²òÅà¤·¤Æ¡×¤È¡¢¼«Âð¤ÇÀ¸¥¿¥³»É¤·¤òÃæ±û¤ËÈÕ¼à¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿ÍÍ»Ò¤Î²èÁü¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥À¥·¤·¤ç¤¦¤æ¤È¤«¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Çß¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤Ç¤â¡£¤æ¤º¤Ý¤ó¤È¤«¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢¤´¤ÞÌý¤È¤«¤Ç¤¢¤¨¤¿¤ê¤È¤«¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ä¡×¤È¿©¤ÙÊý¤âÏÃ¤·¤¿¡£
Æ²ËÜ¹ä¡Ê46¡Ë¤¬¡Ö¿å¤òº¹¤¹¤è¤¦¤ÇËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆÄ´Ì£ÎÁ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤¢¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸å¡¢¿Í¤µ¤·»Ø¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢¿©´¶¤È¡Ä¡£¤¢¤È¡ÊÄ´Ì£ÎÁ¤Î¡Ë¤Ä¤±²á¤®¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤«¤à¤È¤¤Î´Å¤ß¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£