Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÊÆ»³Î´°ì½°±¡µÄ°÷¡Ê57¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¹â¶¶¹°¼ù»á¡Ê43¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖReHacQ¡Ý¥ê¥Ï¥Ã¥¯¡Ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾õ¤Ï¡Ö½Ð±é¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Çº£Ç¯5·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤ÇÂÐÃÌ¤·¤¿ÆüÂç´íµ¡´ÉÍý³ØÉô¤ÎÀ¾ÅÄÎ¼²ð¶µ¼ø¡¢¤ª¤è¤Ó¹â¶¶»á¤ÎÂÐ±þ¤¬ÍýÍ³¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÊý¤ÎÀ¾ÅÄ»á¤âX¤Ç¡ÖÌµ¸Â¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æpv²Ô¤®¡×¤È¡¢ÊÆ»³»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ»³»á¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éºÇ¶á¤ÎÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë½Ð±é¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖReHacQ¤Ï¡¢À¾ÅÄÎ¼²ðÆüËÜÂç³Ø¶µ¼ø¤¬¤Ò¤¿¤¹¤é¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿ÇÍÅÝ¤ò¤·¡¢¤½¤ì¤ò¹â¶¶¹°¼ù»á¤¬´Ç²á¡¦ÍÆÇ§¤·Â³¤±¤¿»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê»ö¼Â³ÎÇ§¡¦È¿¾Ê¡¦¼Õºá¤¬°Ù¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢½Ð±é¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÊÌ¤ÎÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAbema PRIME¡×¤Ë¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡Ö½Ð±é¼Ô¤ò2»þ´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤È¤â¤ÊÀâÌÀ¤â¼Õºá¤â¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ½Ð¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È»ä¸«¤òµ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë²áµî¤Î½Ð±é¤ò²óÁÛ¤·¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÎÀ¾ÅÄÎ¼²ðÆüËÜÂç³Ø¶µ¼ø°Ê³°¤È¤Ï¡¢¸Î¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤È¤â¡¢Éð¼ÔÎÍ»Ê¤µ¤ó¤È¤â¡¢²Ï¹ç¤æ¤¦¤¹¤±¤µ¤ó¤È¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»ä¤È¤ÏÁ´¤¯°Õ¸«¤¬°Û¤Ê¤ëÁê¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ËµÄÏÀ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤¬°Û¾ï¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¡¢Í¾Äø¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·À¾ÅÄ»á¤âÈ¿±þ¡£¡ÖÌµ¸Â¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æpv²Ô¤®¤Ë¤´¼¹¿´¤Î¤É¤Ê¤¿¤«¤Î°Û¾ïÀÌäÂêw¡×¤Èµ¤¹¤È¡¢Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤â¡Ö¸µ¤Î¥ê¥Ï¥Ã¥¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤¿¤é¤¨¤¨¤Í¤ówÎ©ÇÉ¤Ê¤³¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¿Í¤â¤¿¤¤¤¬¤¤¤Ç¤Ã¤»¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï5·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖSNS¤ÈÀ¯¼£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÂÐÃÌ¤ËÆ±ÀÊ¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤âX¾å¤Ç±þ½·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À¾ÅÄ»á¤Ï¡ÖËÍ¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÆ»³»á¤È¤ÎµÄÏÀ¤òµñÈÝ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤È¡¢ÊÆ»³»á¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¼ºÎé¤Ç¡¢»ä¤ÏReHacQ¤«¤é½Ð±é°ÍÍê¤¬¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£¤Þ¤¿À¾ÅÄ»á¤Ï¡¢ÊÆ»³»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÆ±»þÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ»³»á¤ÏReHacQÂ¦¤¬À¾ÅÄ»áÂ¦¤ËÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤â°Õ¸«¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÊÆ»³»á¤ÎÈ¯¸À¤òÀ¾ÅÄ»á¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤µ¤¨¤®¤Ã¤ÆÈ¯¸À¤¹¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢ÊÆ»³»á¤¬¡Ö»äµ¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ÏÀµÒ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÀ¯¼£²È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ»³¤µ¤ó¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¹¤è¡×¤È±þ½·¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÅ¸³«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÇÛ¿®¸å¤Ë¤â¡¢Î¾¼Ô¤ÏX¤Ç¡¢±þ½·¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£