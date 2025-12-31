¡Ú¥Îー¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ï´í¸±¡ª¡ÛÃæ¹ñÃÏÊý¤ÇÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¡¡1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë～3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¡¹ñ¸ò¾Ê¤Ê¤É¡ÖÂçÀã»þ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Æ¡×Ãí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÃæ¹ñÃÏÊýÀ°È÷¶É¤äµ¤¾ÝÄ£¤Ê¤É¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê31Æü¡Ë¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æº£µ¨1ÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤«¤é¹ÈÏ°Ï¤ÇÂçÀã¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÀã»þ¤Ë¤Ï³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ßÀã¤Î¥Ôー¥¯¤Ï¤¤¤Ä¡©
¹ßÀã¤Î¥Ôー¥¯¤Ï1·î2Æü¸á¸å¤«¤é3Æü¸áÁ°Ãæ¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä»¼è¸©¡¢Åçº¬¸©¡¢²¬»³¸©¡¢¹Åç¸©¤Ç¤Ï¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÀã±À¤¬È¯Ã£¤·Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç¹ß¤êÂ³¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñ¸ò¾Ê¤Ê¤É¡ÖÂçÀã»þ¤Î³°½Ð¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡×
¹ñ¸ò¾ÊÃæ¹ñÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Ê¤É¤Ï¡¢ÂçÀã»þ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤à¤òÆÀ¤º³°½Ð¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç³ÎÁ¤òËþ¥¿¥ó¤Ë¤·¡¢ÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤Î³Î¼Â¤ÊÁõÃå¡¢¥Á¥§ー¥ó¤Î·È¹Ô¡¢¥¹¥³¥Ã¥×¤äº½¤Ê¤É¤ÎÅßÍÑÁõÈ÷¤Î·È¹Ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿å¤ä¿©ÎÁ¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¸òÄÌ¾ã³²¡Ê¼ÖÎ¾ÂÚÎ±¡Ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Çµ¢¾Ê¤ä´Ñ¸÷¤Ç»³±¢ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ÔÄø¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ä±ä´ü¤Î¸¡Æ¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áµ¦ÊýÌÌ¤«¤é»³±¢ÊýÌÌµÚ¤Ó¶å½£ÊýÌÌ¤«¤é¶áµ¦ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦Êý¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë»³ÍÛÂ¦¤Ø¤Î¹°è±ª²ó¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ú²èÁü②¡Û¡£
¡Ö¥Îー¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ï´í¸±¡×
¹ßÀã»þ¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤ä¤½¤ì¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÄ¹»þ´Ö¤Î¸òÄÌ¾ã³²¡Ê¼ÖÎ¾ÂÚÎ±¡Ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Ï©ÌÌ¤ÎÀÑÀã¤äÅà·ë¤Ë¤è¤ê¸Å¤¤ÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤ä¥Îー¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ç¤ÏÁö¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÑÀã¡¦Åà·ëÆ»Ï©¤Ç¤¹¤Ù¤ê»ß¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤é¤Ê¤¤±¿Å¾¤ÏË¡Îá°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÃÙ±ä¤ä±¿µÙ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊóµÚ¤Ó¸òÄÌ¾ðÊóÅù¤ËÃí°Õ¤·¡¢³°½Ð¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤ÎÆ»Ï©¾ðÊó¤Ï¡¢Ãæ¹ñÃÏÊýÀ°È÷¶ÉÆ»Ï©¾ðÊóÄó¶¡¥·¥¹¥Æ¥à¤äNEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢³Æ¸©¤ÎÆ»Ï©¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£