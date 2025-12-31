FCÅìµþ¤¬MF±óÆ£·ÌÂÀ&MF¹Ó°æÍªÂÁ¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÊó¹ð¡ÖÀ¸¤»Ä¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¡×¡Ö·ë²Ì¤È¥×¥ì¡¼¤Ç²¸ÊÖ¤·¡×
¡¡FCÅìµþ¤Ï31Æü¡¢MF±óÆ£·ÌÂÀ(28)¡¢MF¹Ó°æÍªÂÁ(21)¤È2026¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×´ü´Ö¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ïº£µ¨J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢5ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö·ã¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë¾¡¤ÁÂ³¤±¡¢À¸¤»Ä¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£2026¥·¡¼¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹Ó°æ¤ÏÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢º£µ¨¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤·¡£¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²ø²æ¤Ë¤è¤ê²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤Î²ù¤·¤µ¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¡¢·ë²Ì¤È¥×¥ì¡¼¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
