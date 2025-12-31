¿å¸Í¤Î19ºÐ¥ë¡¼¥¡¼GKÁáÀî¥¦¥ï¥Ö¥é¥¤¥È¤¬·ÀÌó¹¹¿·¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡×
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï31Æü¡¢GKÁáÀî¥¦¥ï¥Ö¥é¥¤¥È(19)¤È2026¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÁáÀî¤ÏÆüÂÎÂçÇð¹â¤«¤éº£µ¨²ÃÆþ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ï¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ù¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÀèÇÚÊý¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¡¢1¿Í¤ÎÂç¿Í¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£2026¥·¡¼¥º¥ó¤Ïº£Ç¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
