º£ÅÄ¹Ì»Ê¤â¶Ã¤¡¡¥¢¥í¡¼¥ó²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÌµÌÈµö¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÃó¼Ö¾ìÂå¡×¤òÊ§¤¤Â³¤±¤ëÃË¡¡¡ÖÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥Èº£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê59¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¤è¤·¤â¤È¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¥¢¥í¡¼¥ó²ñ¡×¤Ë½Ð±é¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏYouTube¤Ê¤É¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¢¥í¡¼¥ó²ñ¡×¤òBS¤è¤·¤â¤È¤Ç¤âÊüÁ÷¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡£ÆÈ¿È·Ý¿Í¤Î¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×ÆÁ°æµÁ¼Â¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×ËôµÈÄ¾¼ù¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡ÖÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡×Ê¿°æ¤Þ¤µ¤¢¤¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇËôµÈ¤¬¡ÖÊ¿°æ¤¯¤óÌÈµö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Ê¿°æ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡Ö¼º¸ú¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹¹¿·Æü¤òËº¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹¿·¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ºÇÔÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡È¿ÂÐ¤ËËôµÈ¤Ï¡ÖÌÈµö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£º£ÅÄ¤«¤é¡Ö¼Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ËôµÈ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶õÃó¼Ö¾ìÂå¤òÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ïº£ÅÄ¤â¡Ö¤¨¡Á¡ª¡×¤È¶Ã¤¡£ËôµÈ¤Ï¼º¸ú¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¡ÊÃó¼Ö¾ì¤¬¡ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢ÌÈµö¼èÆÀ¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤Ãæ¤À¤È¤«¡£
¡¡º£ÅÄ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤È¤«¤Ç¤¤¿¤é¡¢¼Ö¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¡×¤È¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£