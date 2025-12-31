¼ãÄÐÀé²Æ¡¢·ÝÇ½¿Í¤ËµÙÍÜ¤Î¥¹¥¹¥á¡Ö¼Â¤ÏÃ¯¤âÉ¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤â´¶¿´¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©¡×
¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þ6Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÎµÙ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤¿Çº¤ß¤Ë¼«Ê¬¤Ç¿À²óÅú¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼ãÄÐ¤Ï¼«¿È¤¬½ñ¤¤¤¿¡ÖË»¤·¤¹¤®¤Æ¾¯¤·»Å»ö¤òµÙ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÙ¤ó¤À¤éÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£µÙ¤ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¼ãÄÐ¤Ï¡Ö·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡ÊµÙ¤ó¤Ç¤â¡ËÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎä¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÙ¤â¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø»ä¤À¤±¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¤Ü¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤«¡ØÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Çº¤ß¤«¤é¡ÊµÙ¤á¤Ê¤¤¡Ë¡£¤½¤â¤½¤âÃ¯¤âÉ¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò»ä¤Ï·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¼ãÄÐ¤Ï¡Ö»ä¤Ï10Ç¯µÙ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÙ¤ó¤ÇÁ´Á³Âç¾æÉ×¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã¯¤âÉ¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£·ÝÇ½³¦¤ò¸«¤¿¤é¡¢¼Â¤ÏÃ¯¤âÉ¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾ï¤ËÂå¤ï¤ê¤¬¤¤¤ëÀ¤³¦¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¼ãÎÓÀµ¶³¤«¤é¡Ö¤³¤ì¼ÂºÝ¤ËÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢¼ãÄÐ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¡ØµÙ¤ß¤ÊµÙ¤ß¤Ê¡Ù¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊµÕ¤ËµÙ¤Þ¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤â¡ÈµÕ¤Ë¤ï¤Ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¡×¤È¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
½ÕÆü½Ó¾´¤«¤é¡Ö¡ØÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤«¡©¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤³¤¬ÉÔ°Â¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼ãÄÐ¤Ï¡ÖµÙ¤àÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Î·ÝÇ½À¸³è¤Î¹Ô¤¤¤¬Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤«¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£¼ãÄÐ¤Ï¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤Ï¤½¤ì¤¬²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á´°÷¤ÈÃçÎÉ¤·¡£Ë»¤·¤¤¤ÈAD¤Î¿Í¤ËÎä¤¿¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿Í¤À¤±¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¡£»ä¤ÏAD¤µ¤ó¤È¤Ð¤Ã¤«¤êÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤½¤ÎAD¤µ¤ó¤¬¤ß¤ó¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¸òÎ®¤ÎÂçÀÚ¤µ¤âÀâ¤¤¤¿¡£
Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©¡×¤È´¶¿´¤·¡¢¡Ö¡È¤·¤¿¤¿¤«¡É¤â°ã¤¦¤è¤Í¡£¿Í´ÖÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£