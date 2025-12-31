¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Ûµ×ÊÝÍ¥ÂÀ¤¬Éüµ¢Àï¤Þ¤µ¤«¤Î¥Î¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¡ÖÌÜ¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢µ×ÊÝÍ¥ÂÀ¡Ê£³£¸¡Ë¤¬À¯¼£²È¤«¤é¥ê¥ó¥°¤ËÉüµ¢¤·¥«¥ë¥·¥ã¥¬¡¦¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¡Ê£³£²¡á¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Î¥Î¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ïº£²Æ¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ËÈæÎãÁªµó¤Ç½ÐÇÏ¤·¤¿¤¬ÍîÁª¡£º£²ó¤Î¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯Àï¤Ç³ÊÆ®²È¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç±Ô¤¤ÂÇ·â¤òÊü¤Äµ×ÊÝ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¾å¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤Î¹¶·â¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ç³«»Ï£³Ê¬¤ò²á¤®¤¿¤È¤³¤í¤Çµ×ÊÝ¤Îº¸¼ê¤Î»Ø¤¬¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤Î±¦ÌÜ¤ËÆþ¤ë¥¢¥¤¥Ý¡¼¥¯¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¤¬¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ»î¹çÂ³¹Ô¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»î¹ç¤¬½ªÎ»¤·¥Î¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡³ÊÆ®²È¤È¤·¤ÆºÆµ¯¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬ºÇ¸å¤Ï»ÍÊý¤ËÎé¤ò¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¡£