ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¡¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤á¤°¤ê»ä¸«¡Ö¿¹²¬¤µ¤ó¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡£¹õ»ú²½¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£³£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯³«¶È¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£²£¹Æü¡¢¸¸Åß¼ËÊÔ½¸¼Ô¤ÎÌ§ÎØ¸ü²ð»á¤¬¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¹ó¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹óÉ¾¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Ì§ÎØ»á¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢É¾¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ìÈÌ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö£Î£å£÷£ó£Ð£é£ã£ë£ó¤ÈÌ§ÎØ»á¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢Ã¡¤¤Ï»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Á°¼Ô¤Ï¤Þ¤À³«¶ÈÁ°¸å¤Î°Æ·ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ê¥Û¥ê¥¨¥â¥ó£å£ô£ã¡Ë¤¬ÂçÀä»¿¤¹¤ëÃæ¤Ç¤ÎµÕÄ¥¤êÈãÈ½¡£¸å¼Ô¤ÏÃ±¤Ê¤ë»àÂÎ½³¤ê¤è¤Í¡£Ì§ÎØ»á¤Ï¤¢¤È£´¥ö·îÁá¤¯¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÉ¾²Á¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÒì¤¯¤È¡¢ËÙ¹¾»á¤ÏÆ±¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¡£¡Ö²¶¤Ï°Æ·ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£ÉáÄÌ¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¥¹Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊÂ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤½¤ÎÊÕ¤ÏÃÎ¤é¤ó¤¯¤»¤Ë±³½ñ¤«¤ó¤Ç¤Ê¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆ°²è¸«¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¥À¥¤¥Ê¥½¡¼¤Ï»Ò¶¡¤¬´î¤Ö¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢²¶¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï£ú£é£ð£ì£é£î£å¤Í¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£¡ÖÈÓ¤â¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤·¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤Ï´¶¤¸ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¿¹²¬¤µ¤ó¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡£¹õ»ú²½¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È»ö¶È¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡¦Åá¤Î¿¹²¬µ£»á¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤¬»Ò¶¡ñÙ¤·¤Ç¤·¤ç¾Ð¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¥³¥í¥Ê¤Î»þ¤ËÆþ¾ìµ¬À©¤«¤«¤Ã¤Æ£²£°Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¹Ô¤Ã¤Æ°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥½¥¢¥ê¥ó¾è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡£¤½¤ì¤«¤é¤·¤¿¤é¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Î¥À¥¤¥Ê¥½¡¼¤Ê¤ó¤Æ»Ò¶¡ñÙ¤·Ãæ¤Î»Ò¶¡ñÙ¤·¤À¤è¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡Ö¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ï´¶Æ°¤·¤¿¤±¤É¤½¤ì¤ÏËÜÊª¤Î¤ä¤ó¤Ð¤ë¤Î¿¹Èô¤Ù¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤ä¡£½êÁ§¿Í¹©Êª¤Î¸Â³¦¤¢¤ë¤ä¤í¡£¤½¤â¤½¤â¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Ë¡Ø¤ä¤ó¤Ð¤ë¼«Á³¸ø±à¡Ù°Ê¾å¤ÎÊª¤òµá¤á¤Æ¤ë·¯¤é¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£¤¿¤Ã¤¿£·£°£°²¯¤Çºî¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£