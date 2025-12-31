¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ùº§³è¥·¥ê¡¼¥º¿·ºî¤¬2·îÊüÁ÷¤Ø¡¡¥³¥ß¥åÎÏÄã¤¤31ºÐÃËÀ¤ËÌ©Ãå
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù(Ëè½µÆüÍË14:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤Èà¤ÈÈà½÷¤Î¾ì¹ç¡×¤Î¿·ºî¤¬¡¢26Ç¯2·î¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÈÖ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¤ß¤½¤«2025 ÊüÁ÷30¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿¢ÁðÈþ¹¬»á
¥«¥ê¥¹¥Þº§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦¿¢ÁðÈþ¹¬»á¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÆþ²ñ¤·¤¿¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤ÎÆâÅÄ¤µ¤ó(Åö»þ55)¤é¤¬¡¢½÷À¤Î¿´¤òÆÉ¤ß¼è¤ì¤º¡¢¶ìÇº¤·¤Ê¤¬¤éÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢±þ±ç¤ä¶¦´¶¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÆ±¥·¥ê¡¼¥º¡£¡È¥é¥Ö¥Û¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¡¢¸«»ö¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¿·ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢31ºÐ¤ÎÃËÀ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤·¤¿¿¢Áð»á¤Ï¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤³¤Ê¤·¤Æ¤â¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ç¿¶¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¯¤¸¤±¤º¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤É¤ó¤É¤óÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¿¢ÁðÈþ¹¬»á
¥«¥ê¥¹¥Þº§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦¿¢ÁðÈþ¹¬»á¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÆþ²ñ¤·¤¿¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤ÎÆâÅÄ¤µ¤ó(Åö»þ55)¤é¤¬¡¢½÷À¤Î¿´¤òÆÉ¤ß¼è¤ì¤º¡¢¶ìÇº¤·¤Ê¤¬¤éÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢±þ±ç¤ä¶¦´¶¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÆ±¥·¥ê¡¼¥º¡£¡È¥é¥Ö¥Û¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¡¢¸«»ö¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¿·ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢31ºÐ¤ÎÃËÀ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤·¤¿¿¢Áð»á¤Ï¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤³¤Ê¤·¤Æ¤â¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ç¿¶¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¯¤¸¤±¤º¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤É¤ó¤É¤óÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£