¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛÆæ¤ÎÊ¤ÌÌ¥ì¥¹¥é¡¼¡¦£Ë£Õ£Ò£Á£Í£Á¤¬ÀÄÌøÎ¼À¸¤È¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ë²÷¾¡¡ÖÍÅ¸Ñ¤ÎÎÏ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£³£±Æü¤ÎÂå¡¹ÌÚÂç²ñ¤Ç¡¢¥á¥¥·¥³¤«¤éÍè¤¿Ææ¤ÎÊ¤ÌÌ¥ì¥¹¥é¡¼¡¦£Ë£Õ£Ò£Á£Í£Á¤¬ÆüËÜ½é¿Ø¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡£Ë£Õ£Ò£Á£Í£Á¤ÏÍèÇ¯£±·î£³Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ÇÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÀÄÌøÎ¼À¸¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ïà¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÆÆ£áÅÚ°æÀ®¼ù¡¢°¤Éô»ËÅµ¡¢Î©²ÖÀ¿¸ã¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢Î¼À¸¡õ¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£Ï¡õÅÄÂ¼ÃË»ù¡õ°æ¾åÎ¿¤È¤ÎÁ°¾¥Àï£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤¿£Ë£Õ£Ò£Á£Í£Á¤Ï¥á¥¥·¥³»Å¹þ¤ß¤Î¶õÃæµ»¤È¥é¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç²¦¼Ô¤ËÇ÷¤ë¡£¾ì³°¤Ç¤ÏÅ´ºô¤ËÎ¼À¸¤òÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¹ø¤Ë¼ê¤ò¤«¤¶¤·¤Æ¥Ù¥ë¥È¼è¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥È¥Ú¡¦¥¹¥¤¥·¡¼¥À¤ÇÎ¼À¸·³¤òÊ¬ÃÇ¤¹¤ë¤È¥ê¥ó¥°¾å¤Ç°æ¾å¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¡£ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤ÎµÞ½ê¹¶·â¤ÇÂç¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¡¢¿ÀÉñ¡ÊÊÑ·¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ë¤ò·è¤á¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÂÎÀª¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤Æ¸åÊý¤ØÅÝ¤ì¤³¤à¿·µ»¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö²¶¤¬£Ë£Õ£Ò£Á£Í£Á¤À¡£¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¥¤¡¼¥¸¡¼¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î£±¡¦£³¤ËÀÄÌøÎ¼À¸¤Î»ý¤ÄÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò²¶¤¬¼è¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤³¤ÎÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤«¤Íð¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡££Ë£Õ£Ò£Á£Í£Á¡¢ÍÅ¸Ñ¤ÎÎÏ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤ÈÉÔ²º¤ÊÈ¯¸À¤ò»Ä¤·¤Æ¹µ¼¼¤Ø¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£