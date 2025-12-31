¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÎò»ËÉ³²ò¤¯¡Ö»³Íü¤¤¤Á¤´¤Î²¦¤µ¤Þ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×2026Ç¯4·î³«¶È ¤¤¤Á¤´¿·Ê¹¤ä¥°¥Ã¥ºÅ¸¼¨
¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¥µ¥ó¥ê¥ªÁÏ¶È¼Ô¡¦ÄÔ¿®ÂÀÏº»á¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë»³Íü¸©¤Ë¡Ö»³Íü¤¤¤Á¤´¤Î²¦¤µ¤Þ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à ¥µ¥ó¥ê¥ªÁÏ¶È¼Ô ÄÔ¿®ÂÀÏºµÇ°´Û¡×¤¬¡¢2026Ç¯4·î¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£´ë¶ÈÍýÇ°¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡×¤òÂÎ¸½¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¤Ë¤Ï¸ì¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÏÀ®´üÈëÏÃ¤äÎò»Ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ö¿Í¤Ï°ì¿Í¤Ç¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ê¤«¤è¤¯½õ¤±¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¹Í¤¨¡¢1960Ç¯¤ËÁ°¿È¤Î¡Ö»³Íü¥·¥ë¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡Ê¸½¥µ¥ó¥ê¥ª¡Ë¤òÁÏ¶È¤·¤¿ÄÔ»á¡£¡Ö»³Íü¤¤¤Á¤´¤Î²¦¤µ¤Þ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤Ï¡¢ÄÔ»á¤È¤½¤ÎÊ¬¿È¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î²¦¤µ¤Þ¡×¤«¤é¥µ¥ó¥ê¥ª¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¡¢ÄÔ»á¤¬¸Î¶¿¤ÎÃÏ¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡×¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡£
¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ªÁÏÀ®´ü¤ÎÎò»Ë¤Ë¿¼¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤àÅ¸¼¨ÆâÍÆ¡£À¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä²û¤«¤·¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¹Êó»æ¡Ö¤¤¤Á¤´¿·Ê¹¡×¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢Ç¯Âå¤´¤È¤ÎÊâ¤ß¤òÃÎ¤ì¤ëÎò»Ë»ñÎÁ¤ÎÅ¸¼¨¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥·¥ç¥Ã¥×½º´ï¤âÎò»Ë»ñÎÁ¤Ë´ð¤Å¤ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÄÔ»á¤Î¼¹Ì³¼¼¤ä¡¢¸Ä¿ÍÇ¯É½¡¢¤æ¤«¤ê¤ÎÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¶õ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
½»½ê¡§»³Íü¸©¹ÃÈå»ÔÎµ²¦¿·Ä®1860ÈÖ4
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§10,750Ê¿ÊÆ¡¡±ä¾²ÌÌÀÑ¡§568Ê¿ÊÆ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ» ÁÐÍÕ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó5Ê¬¡ÊÀìÍÑÃó¼Ö¾ì¡§Ìó40Âæ´°È÷¡Ë
¢¨»öÁ°Í½ÌóÀ©
¢¨¡ØÄÔ¡Ù¤ÎÀµ¤·¤¤É½µ¤Ï1ÅÀ¤·¤ó¤Ë¤ç¤¦
