¾®·ª½Ü¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¿¤¤¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ï¡©¡Ö¶äº²¡×¶Ã¤¤Î»£±ÆÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤ë¡ÚÌ¾ºî¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¶äº²¡×¡Ê2017¡Ë¡¢¡Ö¶äº²2 ÙÝ¤ÏÇË¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤½¤¢¤ë¡×¡Ê2018¡Ë¤¬12·î12Æü¤è¤ê¡¢Prime Video¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¾Ò²ð¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¼èºà¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÉñÂæ¤Ï¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¹¾¸Í¡£±§Ãè¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÅ·¿Í¡Ê¤¢¤Þ¤ó¤È¡Ë¡×¤ÎÂæÆ¬¤ÈÇÑÅáÎá¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤Ä¤ÆÎ´À¹¤ò¶Ë¤á¤¿»ø¤Ï¿êÂà¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¸Ê¤ò¿®¤¸¤ë»øº²¤ò·ø»ý¤¹¤ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÃË¡¦ºäÅÄ¶ä»þ¤È¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÇòÌëºµ¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÅÁÀâ¤Î»ø¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏËü»ö²°¡Ê¤Ê¤ó¤Ç¤â²°¡Ë¤ò¾¦¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ä»þÌò¤Î¾®·ª¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢Ìø³ÚÍ¥Ìï¡¢µÈÂôÎ¼¡¢Æ²ËÜ¹ä¤éÆüËÜ±Ç²è³¦¤Î¼çÌòµé¥¥ã¥¹¥È¤¬´ñÀ×¤Î½¸·ë¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸Â³¦ÆÍÇË¤Î¥®¥ã¥°¤ÈËÜ³Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐÃÅ¤·¤¿Ãæ¹âÀ¸¸ÂÄê»î¼Ì²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤Ê¤é¶¦±é¼Ô¤ÎÃ¯¤¬¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¾®·ª¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡¢²¶¡¢ÀäÂÐµÈÂôÎ¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¡ÈµÈÂô°ìÂò¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¹¤²¤§¤¤ì¤¤¤Ê´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë¡ª¡×¤È¡¢µÈÂô¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀä»¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤¿µÈÂô¤Ï¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÊÌ¤ËËÍ¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¸¬Â½¤·¡Ö¤½¤ì¤³¤½ËÍ¤Ï¾®·ª¤µ¤ó¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆ´¤ì¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉñÂæ°§»¢¤Ç¤ÏÊ¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¶Ã¤¤Î±é½ÐÈëÏÃ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¹â¿ùÌò¤ÎÆ²ËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜÍè¤ÏºÂ¤Ã¤ÆÃÆ¤¯¤Ï¤º¤Î»°Ì£Àþ¤ò»£±Æ2ÆüÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÎ©¤Ã¤ÆÃÆ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤º¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿Æ²ËÜ¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¸À¤¦¤È¤ó¤Í¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍèÅç¤Þ¤¿»ÒÌò¤ÎºÚ¡¹½ï¤¬¡¢¡ÈËÜÍè¤Ê¤éNG¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤«¤¹¡É¤È¤¤¤¦Ê¡ÅÄ±é½Ð¤Î±Â¿©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÆ±¥·¡¼¥ó¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ëº´Æ£ÆóÏ¯¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤ò2²ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈË½Ïª¡£¡ÖÂç¾æÉ×¡¢ÊÔ½¸¤ÇÀÚ¤ë¤«¤é¡ª¤Ã¤Æ±³¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È¾Ð¤¦Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¡¢ºÚ¡¹½ï¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÌÜ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡ª»î¼Ì¼¼¤Ç¡ØÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Õ¤¶¤±ÅÝ¤·¤¿¥®¥ã¥°¤Î±þ½·¤ËÊ¢¤òÊú¤¨¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë·õ¤ò¿¶¤ë¤¦»Ñ¤ËÇ®¤¤ÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤Æ¿§êô¤»¤Ê¤¤¡¢Ëü»ö²°¤¿¤Á¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Êå«¤ò¡¢º£¤³¤½¤â¤¦°ìÅÙ¤½¤ÎÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾®·ª½Ü¼ç±é¡Ö¶äº²¡×
¢¡¾®·ª½Ü¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡©
