LDH¡¢·àÃÄEXILE¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¦±öÌî±Íµ×¤é4¿Í¤Ï¸Ä¿Í³èÆ°¤ËÀìÇ°¡Ö¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤àÁ°¸þ¤¤ÊÁªÂò¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛEXILE¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ëLDH JAPAN¤¬12·î31Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£·àÃÄEXILE¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÝÆâÎÃ¿¿¡õÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢¥À¥ó¥¹¤ÇÌ©Ãå¤¹¤ë»Ñ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Ûº£¸å¤Î·àÃÄEXILE¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤ò·ÇºÜ¡£·àÃÄEXILE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´úÍÈ¤²°ÊÍè¡¢ÉñÂæ¤òµ¯ÅÀ¤Ë±ÇÁü¡¦²»³Ú¡¦¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤òÍ»¹ç¤·¡¢ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£LDH¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÂÎ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ØÉ½¸½¼Ô½¸ÃÄ¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢ÉñÂæ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º±ÇÁüºîÉÊ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤½¤·¤Æº£¡¢·àÃÄEXILE¤Ï¼¡¤Ê¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿É½¸½ÎÏ¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦´ë²è¡¦»£±Æ¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÎÎ°è¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¼«¤éºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½¸ÃÄ¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¡È±é¤¸¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÁÏ¤ê½Ð¤¹¡É¤½¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î·àÃÄEXILE¤Î³Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¤è¤ê¶¯¤¤Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¸þ¤«¤¦ÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¦¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í¡¦±öÌî±Íµ×¡¦Á°ÅÄ·ýÂÀÏº¤Î4Ì¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ÈÄ©Àï¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯12·îËöÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í¡¢±öÌî±Íµ×¡¢Á°ÅÄ·ýÂÀÏº¤¬·àÃÄEXILE¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Öº£²ó¤Î·èÃÇ¤ÏÊÌ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·àÃÄEXILE¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¶»¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤àÁ°¸þ¤¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢4Ì¾¤ÎÁÛ¤¤¤È·èÃÇ¤ò¡¢²¹¤«¤¯¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¸å¤â4Ì¾¤Ï¡¢LDH JAPAN¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤«¤é¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëÈà¤é¤Ø¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¡¢°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·àÃÄEXILE¤òÎ¥¤ì¤ë¤¬¡¢°ú¤Â³¤LDH½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Èµ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï4¿Í¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤¤¤Ä¤â·àÃÄEXILE¤Ø¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
·àÃÄEXILE¤Ï´úÍÈ¤²°ÊÍè¡¢ÉñÂæ¤òµ¯ÅÀ¤Ë±ÇÁü¡¦²»³Ú¡¦¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤òÍ»¹ç¤·¡¢ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£LDH¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÂÎ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÖÉ½¸½¼Ô½¸ÃÄ¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÉñÂæ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º±ÇÁüºîÉÊ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢·àÃÄEXILE¤Ï¼¡¤Ê¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿É½¸½ÎÏ¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦´ë²è¡¦»£±Æ¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÎÎ°è¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¼«¤éºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½¸ÃÄ¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡È±é¤¸¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÁÏ¤ê½Ð¤¹¡É¤½¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î·àÃÄEXILE¤Î³Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¤è¤ê¶¯¤¤Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¸þ¤«¤¦ÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¦¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í¡¦±öÌî±Íµ×¡¦Á°ÅÄ·ýÂÀÏº¤Î4Ì¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ÈÄ©Àï¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯12·îËöÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÞ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î·èÃÇ¤ÏÊÌ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·àÃÄEXILE¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¶»¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤àÁ°¸þ¤¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢4Ì¾¤ÎÁÛ¤¤¤È·èÃÇ¤ò¡¢²¹¤«¤¯¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â4Ì¾¤Ï¡¢LDH JAPAN¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤«¤é¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëÈà¤é¤Ø¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¡¢°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·àÃÄEXILE¤È¤·¤Æ¤Î¼¡²ó¸ø±é¤Ï¡¢2026Ç¯11·î¤ËÅìµþ¡¦Âçºå¤Î2ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÀÄÌøæÆ¡¢¾®ß·ÍºÂÀ¡¢SWAY¡¢È¬ÌÚ¾¹¯¡¢º´Æ£´²ÂÀ¡¢Ý¯°æÍ¤¼ù¤Ç¡¢·àÃÄEXILE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½¤Ç´¶Æ°¤È¶Ã¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025Ç¯12·î31Æü¡¡
³ô¼°²ñ¼ÒLDH JAPAN
¤¤¤Ä¤â·àÃÄEXILE¤Ø¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤¿¤Á·àÃÄEXILE¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é°ì¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÐÍ¥½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢É½¸½¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¢¡¼¥È½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢À¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÁÏÂ¤¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹½¸ÃÄ¤Ø¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤È·Ð¸³¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö±é¤¸¤ë¡×¡ÖÁÏ¤ë¡×¡Ö»Å³Ý¤±¤ë¡×¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤¿¡¢·àÃÄEXILE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀáÌÜ¤ÇÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í¡¢±öÌî±Íµ×¡¢Á°ÅÄ·ýÂÀÏº¤Î4Ì¾¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®ÅÄ¡¢¾®ÌîÄÍ¤È¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤È·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±öÌî¡¢Á°ÅÄ¤ÏÃ»¤¤´ü´Ö¤Ê¤¬¤é¡¢·àÃÄEXILE¤Ë¿·¤·¤¤»É·ã¤È²ÄÇ½À¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤â¤ËÁÏ¤ê¡¢¤È¤â¤ËÇº¤ß¡¢¤È¤â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡£
4¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ò¿´¤«¤éÂº½Å¤·¡¢´¶¼Õ¤È¥¨¡¼¥ë¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸LDH JAPAN¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¤¸É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç¸ò¤ï¤ê¡¢¶¦±é¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PERFECT YEAR¤Ç¤¢¤ëÍèÇ¯¤Ï¡¢·àÃÄEXILE¸ø±é¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äÉ½¸½¡¢»Å³Ý¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë·àÃÄEXILE¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·àÃÄEXILE
ÀÄÌøæÆ
¾®ß·ÍºÂÀ
SWAY
È¬ÌÚ¾¹¯
º´Æ£´²ÂÀ
Ý¯°æÍ¤¼ù
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÝÆâÎÃ¿¿¡õÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢¥À¥ó¥¹¤ÇÌ©Ãå¤¹¤ë»Ñ
