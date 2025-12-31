¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¡È¿ÍÀ¸½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡É¤ÏKinKi Kids¡ÊDOMOTO¡Ë¤À¤Ã¤¿
½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾®³Ø3Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¡È¿ÍÀ¸½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Âç¤Î¤ªÆó¿Í¡ÊDOMOTO¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶¶ËÜ¼«¿È¤â¡Ö¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
Æ²ËÜ¹ä¤¬¡ÖËÍ¡¢ÌÜ¹ç¤Ã¤Æ¼ê¿¶¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÌÜ¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼ê¿¶¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë¡ª¥Þ¥¸¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¹ä¤Ï¡Ö¥¥¿¥¥¿¥¥¿¡ª¡×¡£
°ìÊý¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤â¡ÖÌÜ¹ç¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡¢¡Ê¼ê¤ò¡Ë¿¶¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
