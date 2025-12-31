ÆâÅÄè½¼Ó¡¢£±£±ºÐ²¼ÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼Íã¤È·ëº§¤òÄ¾É®Ê¸½ñ¤ÇÊó¹ð¡Ö¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¿¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡À¼Í¥¤Ç½÷Í¥¤ÎÆâÅÄè½¼Ó¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢£±£±ºÐÇ¯²¼¤ÎÇÐÍ¥¡¦À¼Í¥¤ÎÃæÂ¼Íã¡Ê£²£µ¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼«É®¤ÎÊ¸½ñ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¿¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö³§¤µ¤Þ¡¢¤É¤¦¤¾ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖÃæÂ¼Íã¡¡ÆâÅÄè½¼Ó¡×¤ÈÏ¢Ì¾¤Ç½ðÌ¾¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤Ï£±£¹£¹£¹Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¢¥Ë¡¼¡×¤Ç¥¢¥Ë¡¼Ìò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡¡¥Ï¡¼¥Ä¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥êÌò¤È¥·¥ª¥óÌò¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£