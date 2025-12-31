¡ÚµþÅÔ¶âÇÕ¡Û¥¡¼¥×¥«¥ë¥à¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÅÐºä¡¡ÃæÃÝÄ´¶µ»Õ¡Ö¤º¤Ã¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë½õ¼ê¤¬ÃÆ¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤È¡×
¢¡Âè£¶£´²óµþÅÔ¶âÇÕ¡¦£Ç£³¡Ê£±·î£´Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±£²·î£³£±Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¡ÊÇÏÎð¤Ï£²£¶Ç¯¤ÎÉ½µ¡Ë
¡¡¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊµÓ¼è¤ê¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¡£¥¡¼¥×¥«¥ë¥à¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃæÃÝÏÂÌé±¹¼Ë¡¢Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡Ë¤Ï·ªÅì¡¦ºäÏ©¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¼ê¹Ë¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¤ÈÁ°»è¤òÎÏ¶¯¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¥°¥Ã¤È²ÃÂ®¡£¤¤ì¤¤¤Ê²ÃÂ®¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤ß¡¢£µ£³ÉÃ£¶¡½£±£²ÉÃ£·¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÃæÃÝÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë½õ¼ê¤¬¡ØÃÆ¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡¼ÂÎÏ¤â³Î¤«¤À¡£Á°Áö¤ÎÉÙ»Î£Ó¤Ï¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ê¤É£Ç£±ÇÏ¤òÁê¼ê¤Ë£¶Ãå¤ÈÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢·ø¼Â¤Ëº¹¤·µÓ¤ò¿¤Ð¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç£³Ãå¤Î¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï£°ÉÃ£²º¹¤È¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤â¡Ö¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢Á°Áö¸å¤Ï¤³¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ¤¬´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£¶Ç¯ºÇ½é¤Î½Å¾Þ¤Ç¡¢¤·¤é¤µ¤®£Ó¤ËÂ³¤¯£²¤ÄÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¡£¡Ê¾¾¥±²¼¡¡½ãÊ¿¡Ë