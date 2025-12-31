ÂçÎÌÆÀÅÀ»î¹ç¤¬Â³½Ð¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤â1Æü¤Ç3¿Í¡Ä¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼2²óÀï¤Ç¡È°Û¾ï»öÂÖ¡É
9ÆÀÅÀ°Ê¾å¤Ï2011Ç¯ÅÙ°ÊÍè14Âç²ñ¤Ö¤ê
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï12·î31Æü¡¢2²óÀï¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ËÙ±Û¡ÊÅìµþA¡Ë¤Ï¡¢MFÃ«¸ýÚßÀ®¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î3ÆÀÅÀ¤Ê¤É°µÅÝÅª¤Ê¹¶·âÎÏ¤Ç¡¢±§¼£»³ÅÄ¾¦¡Ê»°½Å¡Ë¤Ë9-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£9ÆÀÅÀ°Ê¾å¤Ï2011Ç¯ÅÙ¤ÎÂè90²óÂç²ñ¤ÇÂçÊ¬¤¬ËÌÎ¦¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤ò10¡½0¤Ç²¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢14Ç¯Âç²ñ¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç°Ê³°¤Ë¤âÂçÎÌÆÀÅÀº¹¤Î»î¹ç¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£¥·¡¼¥É¹»¤¬º£Âç²ñ½éÅÐ¾ì¡£Á°²ó²¦¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤¬¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ë1-2¤ÇÇÔ¤ì¤ëÇÈÍð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥«¡¼¥É°Ê³°¤Ï½çÅö¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²ó½àÍ¥¾¡¤ÎÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¤Ë3-0¤ÈÈØÀÐ¤Î¾¡Íø¡£Á°²ó¥Ù¥¹¥È4¤ÎÅìÊ¡²¬¤Ï¡¢FWã·Æ£Î°µ©¶õ¡Ê¤ë¤¤¢¡Ë¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¡¢½©ÅÄ¾¦¤Ë6-0¤ÈÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤âÅì³¤³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£FWÆü¹â¸µ¤¬¸åÈ¾14Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë3ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢º£Âç²ñ½é¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£¤½¤Î¸å¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢6-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë¤â¡¢¹âÃÎ¤Ë4-0¤È²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿2²óÀï16»î¹ç¤Î¤¦¤Á¡¢3ÆÀÅÀ°Ê¾å¤ÎÂçº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï6»î¹ç¡£¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯Ã£À®¼Ô¤â1Æü¤Ç3¿Í¤â½Ð¤¿¡£¥·¡¼¥É¹»¤Ê¤É¶¯¹ë¹»¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂçÎÌÆÀÅÀ¤Î»î¹ç¤¬Â¿¤¯½Ð¤ë°Û¾ï»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë