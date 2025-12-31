¶ÛµÞ»²Àï¤Î¡ÈÄ¶¿·À±¡É½©¸µ¶¯¿¿¤¬¾×·â¤Î£±²ó£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¡¡ÀïØË¤Îº¸É¨¡¢¿·µï¤ÎÊ¢Éô¤Ë¥º¥Ö¥ê¡¡¤â¤óÀä¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¡¡»Õ¾¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÀïÀþÉÛ¹ð¡ÖÍèÇ¯¤É¤Ã¤«¤Ç½©¸µ£Ö£ÓºØÆ£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¶ÛµÞ»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿½©¸µ¶¯¿¿¡Ê£±£¹¡Ë¤Ï¿·µï¤¹¤°¤ë¡Ê£³£´¡Ë¤ò£±²ó£³Ê¬£µ£±ÉÃ£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤Ç²¼¤·¤¿¡£Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÌç²¼À¸¤È¤·¤Æ¡¢¥á¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²¦ºÂÀï¤ËÄ©¤à»Õ¾¢¤ËÇòÀ±¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡£±²ó¤«¤é½©¸µ¤Ïµ÷Î¥¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÂÇ·â¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¿·µï¤Ï°ìµ¤¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Ê¤¬¤éÀÜ¶áÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¡££³Ê¬²á¤®¡¢¿·µï¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ëº¸É¨¤òÊ¢Éô¤ËÆÍ¤»É¤·¤Æ¡¢¿·µï¤Ï¤â¤óÀä¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Î¤É¤Ã¤«¤Ç½©¸µ£Ö£ÓºØÆ£¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸µ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Ç»Õ¾¢¤ÎÄ«ÁÒ¤È¤â·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿ºØÆ£Íµ¤È¤ÎÂÐÀï¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡½©¸µ¤Ï£±£±·î¾å½Ü¤Î¿À¸ÍÂç²ñ¤Ç°ø±ï¤ÎÇë¸¶µþÊ¿¤È¤Î°ø±ïÂÐ·è¤òÁÔÀä¤ÊÂÇ·â¤Ë¤è¤ëÎ®·ìÀï¤ÎËö¤Ë£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ï»²Àï¤·¤Ê¤¤Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·µï¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¸µ¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¥¢¡¼¥Á¥å¥ì¥Ã¥¿¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Æþ½Ð¹ñ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç·ç¾ì¡£½©¸µ¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢Âç¤ß¤½¤«»²Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£