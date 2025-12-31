ËÜÅÄÊþ»Ò¡¡É×¡¦¸Þ½½Íò·½¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÜÅÄÊþ»Ò¡Ê42¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÇB3¿·³ã¤Î¸Þ½½Íò·½¡Ê45¡Ë¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¡Öµã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÆø¤ä¤«¤ÊËèÆü¤À¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡£·»Ëå¤Ç¤º¤Ã¤ÈÊÑ´é¤·¤¿¤ê¡¢¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¿´¶¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÉ×¡¦¸Þ½½Íò¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¥¢¥Ê¤ÏÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¡¢³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2006Ç¯¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£2013Ç¯7·î¤Ë¡¢¸Þ½½Íò¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯9·îËö¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¿¦¡£10·î1ÆüÉÕ¤Ç¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2018Ç¯10·î¤ËÄ¹ÃË¡¢23Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£