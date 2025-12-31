¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢ÀèÈ¯À®¸ù¤Î¤¿¤á¤Î¡ÈÈëºö¡É¤Ï¡©¡¡¿·µå¼ï½¬ÆÀ¤ÎÉ¬Í×À¤ËÇ÷¤é¤ì¤ëÃæ¡Ä¶áÅ´OBº´Ìî»üµª»á¤Î¹Í»¡¡Ö»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤â¤¤¤¤¡×
º´¡¹ÌÚ¤ÎÀèÈ¯ºÆÄ©Àï¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¶áÅ´OB¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬ÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÇÌîµå³¦¤ÎÏÃÂê¤ò¸ì¤ë¡Ö¥·¥²¥ÅªµåÏÀ¡×¡¢Ç¯ËöÇ¯»ÏÊÔ¤Îº£²ó¤ÏÍèµ¨¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇºÆ¤ÓÀèÈ¯¤ËÄ©Àï¤¹¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÀèÈ¯¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5·î¤Ë¸ª¤òÄË¤á¡¢¤½¤³¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î»þ´ü¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¼åÅÀ¤À¤Ã¤¿µß±ç¤È¤·¤ÆÉüµ¢¡£¤¹¤ë¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¥»¡¼¥Ö2¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨0.84¤È°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤ÎÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶ÄÅ·¤È¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¡Ö¥Þ¥¸!?¡×¡¡»³ËÜÍ³¿¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¹Ô¤»Ö´ê¥·¡¼¥ó
¡¡¤½¤ó¤Êº´¡¹ÌÚ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï160¥¥íÁ°¸å¤ÎÂ®µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬¼ç¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀèÈ¯Éüµ¢¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Êµå¼ï½¬ÆÀ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Ìî»á¤â¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤ÏÆ±´¶¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£¡Ö¸µ¡¹¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÎý½¬¤¹¤ë¤Î¤â1¤Ä¡£ÂçÃ«Åê¼ê¤¬»È¤¦¥«¡¼¥Ö¤â¤¤¤Þ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÍ¸ú¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¹¤Ç¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚÅê¼ê¤Îµå¼ï½¬ÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤â¡¢ÀèÈ¯À®¸ù¤ÎÆ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¤â¿È¶á¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡È¤ª¼êËÜ¡É¤«¤é¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£
¡Ö»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÅê¤²¤¿¤È¤¤Îµå¤¬¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°Õ³°¤È½¬ÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Èº´Ìî»á¤Ï¹Í»¡¡£
¡¡Áê¼ê¤Î¼ê¸µ¤ÇÊÑ²½¤µ¤»¤ë¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ÏÂÇ¼Ô¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤Î¤ËÍ¸ú¤È¤µ¤ì¡¢¡ÖÂç¤¤¯ÊÑ²½¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ï¤Þ¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÎºÆ¤Ó¤ÎÀèÈ¯Ä©Àï¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£²¿¤è¤ê¡¢À¤³¦°ì3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç»³ËÜ¡¢ÂçÃ«¡¢º´¡¹ÌÚ¤È»ø¥È¥ê¥ª¤¬°ÂÄê¤·¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾¡¤ÁÀ±¤Î°ÕÌ£¤Ç¤âÂç¤¤¤¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âÃíÌÜ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¤µ¤Î¡¦¤·¤²¤¡Û
1968Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦É²¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£Âî±Û¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉð´ï¤ËÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¡£Ãø½ñ¡Ö±¦ÏÓ¤ò¼º¤Ã¤¿Ìîµå¿Í¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£