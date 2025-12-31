À¶¸¶»á¤Î¸µºÊ¡¦°¡´õ¡¡ºÆº§¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤âÀÕÇ¤¤Ï¡Ä¡×¼¡ÃË¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤â²óÁÛ
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î°¡´õ¡Ê56¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÆº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï½é¤Î¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î´ë²è¤òÅê¹Æ¡£25Ç¯¤Î°ìÈÖ¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤É¤È¸ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖºÆº§¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£°¡´õ¤Ï¡ÖºÆº§¤Ã¤Æ¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤è¤¯Íè¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢À¶¸¶¤µ¤ó¤È¤Ê¤Î¤«¡¢°ã¤¦¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤½¤³¤ÎÅÚÂæ¤ÇÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼¡ÃË¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡ÊÎã¤¨¤Ð¡Ë°ËÆ£¤È¤¤¤¦ÃË¤Î¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡ØÂåÂÇ¡¦°ËÆ£¤¯¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ï¤±¡£¤Ã¤Æ»þ¤Ë¡¢¤¢¤¢¡¢°ì¿Í¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÎ¥º§¸å¡Ë¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ï²¿¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤ËÁªÈ´¤Î»þ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿ÈÖ¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈËº¤ì¤¿¤±¤É¡¢¥µ¡¼¥É¤Ç½Ð¤¿»þ¤Ë¡Ø¥µ¡¼¥É¡¦À¶¸¶¤¯¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤¡¤³¤ì¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤Ì¾»ú¤Ã¤Æ¤¦¤Á¤Ï¶¯¤¤¤·¡¢Æ±¤¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é°õ¾Ý¤â¤¢¤ì¤À¤±¤É¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢ºÆº§¤Î°ÕÌ£¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÀ¨¤¯¹Í¤¨¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖºÆº§¤Ã¤Æº£¡¢À¶¸¶¤µ¤ó¤ÈºÆº§¤¹¤ë¤Î¤Ï100¡ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ºÆº§¤¹¤ë¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¸ß¤¤µ¤¤Ë¤«¤±¤ë¤È¤«¡¢·ëº§¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Î·Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ¶á»×¤¦¤·¡£¤É¤Ã¤Á¤¬Àè¤Ë»à¤Ì¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤¬ÁÓ¼ç¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡¢¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤ÏÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸½ºß¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀÒÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÀÕÇ¤¤Ï¤È¤ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ä»ä¡¢ÃË½¤¤¤Í¡£¥ä¥Ð¥¤¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥ä¥Õ¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ä¡×¡ÖÀ¨¤¤³Ð¸ç¤òÏÃ¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢¥«¥Ã¥È¤Ç¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£¡ÖËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¹¥¤¤È¤«·ù¤¤¤È¤«Á´Á³¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ã±½ã¤ËÂ¸ºß¤¬¡Ä¡£å«¤Ã¤Æ¸À¤¤Êý¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢»×¤¤¤¬ÉÔ»×µÄ¤È¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£²ÈÂ²¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°¡´õ¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¤È2000Ç¯¤Ë·ëº§¡£14Ç¯¤ÎÎ¥º§¸å¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤àÄ¹ÃË¡¢¼¡ÃË¤ò°é¤Æ¤¿¡£