Í§¿Í¤ËŽ¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¤òÀÁµáŽ£¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ï¸ÉÆÈ¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡Ä¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¹â¤¤¿Í¤¬Æü¾ïÅª¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¹Ô¤¤¡É
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Æ£ËÜÍü·Ã»Ò¡Ø¤Ê¤¼¤«µ¡·ù¤¬¤¤¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë100¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É´Æ¹ö¼Â¸³¤Ç¡ÖÆü¤ËÆü¤Ë¼ü¿ÍÌò¤ÏÈÜ¶þ¤Ë¡×
Æ±¤¸Î¾¿Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤â·»Äï»ÐËå¤ÇÀ³Ê¤¬°ã¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Í×°ø¤Î1¤Ä¤ËÌò³äÀ³Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖÄï¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖËö¤Ã»Ò¤À¤«¤é´Å¤¨¤óË·¤À¤Í¡×¤Ê¤É¿Í¤Ë¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÎÀ³Ê¤ÎÂ¾¤Ë¼Ò²ñÅªÌò³ä¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤ëÌò³äÀ³Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Éô³è¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÈÉô°÷¡¢Ìò¿¦¼Ô¤È¼Ò°÷¡¢¿Æ¤È»Ò¤Ê¤ÉÌò³ä¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÕÇ¤´¶¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÈ¯´ø¤Ë°ã¤¤¤¬¤Ç¤Þ¤¹¡£
Ìò³ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É´Æ¹ö¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢´Æ¹ö¤Î¶õ´Ö¤òºÆ¸½¤·¤Æ¡Ö´Ä¶¤¬¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¡×¤ò¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èï¸³¼Ô¤ò¡Ö´Ç¼éÌò¡×¤È¡Ö¼ü¿ÍÌò¡×¤Ë¤ï¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉþÁõ¤ò¤·¡¢¼ü¿ÍÌò¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢´Ç¼éÌò¤Îµö²Ä¤Ê¤·¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢Æü¤ËÆü¤Ë¼ü¿ÍÌò¤ÏÈÜ¶þ¤Ë¡¢´Ç¼éÌò¤Ï°Ò°µÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¼èÄùÌò¡×¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤ò¼Ç¤¤¹¤ë
¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¿Â»Î½Ê½÷¤ò¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¤â¿Â»Î½Ê½÷¤Ç¤¹¡×¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï»³Â±¤Ç¤¹¡×¤È¡Ö¿Â»Î½Ê½÷¤Ç¤¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¹Í¤¨Êý¤«¤é¿¶¤ëÉñ¤¤¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Â»Î½Ê½÷¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¾åÉÊ¤Ç¥Þ¥Ê¡¼¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ìò³ä¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ËÅ½¤Ã¤¿¥é¥Ù¥ë¤¬¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¡¢¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¾å»Ê¤À¤«¤éÉô²¼¤ò¶µ°é¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¡Ö¿Æ¤À¤«¤é¡¢»Ò¶¡¤ò¸·¤·¤¯¤·¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡ÖÉ×¤À¤«¤éÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤ÎºÊ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤Ê¤É¶µ°é¤ä»ØÆ³¤ò¤¹¤ëÌò³ä°Õ¼±¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ö¼èÄùÌò¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤¬´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÅÜ¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÉô²¼¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¿Í¤È¹Í¤¨¤ë¤«¡¢Éô²¼¤ÎÇ½ÎÏ¤ä¤ä¤ëµ¤¤ò°ú¤½Ð¤¹¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÈÂª¤¨¤ë¤«¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤â¹ÔÆ°¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÃ¯¤«¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤â¼þ¤ê¤â¾åµ¡·ù¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÌò³ä¡¢¸Æ¤ÓÌ¾¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢°ìÅÙ¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë
²Ð»ö¤Ë¤Ï¡Ö½é´ü¾Ã²Ð¤Î3¸¶Â§¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÁá¤¯ÃÎ¤é¤»¤ë¡¦Áá¤¯¾Ã²Ð¤¹¤ë¡¦Áá¤¯Æ¨¤²¤ë¡×¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÎÅÜ¤ê¤Î½é´ü¾Ã²Ð¤Î3¸¶Â§¤Ï¡Ö¡Æ¨¤²¤ë¡¦¢¾Ã²Ð¡¦£ËÉ²Ð¡×¤Ç¤¹¡£
¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë°ì¸À¤òÁê¼ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤ª¤µ¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ý¿Í¤Î¾®Åç¤è¤·¤ª¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ëÆü¡¢»¶È±¤·¤Æ²È¤Ëµ¢¤ë¤È±ü¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤è¤Í¡¢¼«Í³¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö²¶¤À¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥®¥ã¥°¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç±ü¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È±ü¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ä¤¤¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞ¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÅÙ¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¡á¡Æ¨¤²¤ë¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¾å¼ê¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ä¥«¥ó¤ò¿¨¤Ã¤Æ²Ð½ý¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¼ê¤òÎ¥¤¹¤³¤È¤¬Àè¤Ç¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤ë¾ì½ê¤«¤éÎ¥¤ì¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£º³ºÙ¤Ê½ÐÍè»ö¤òËÉ²Ð¤¹¤ëÅÜ¤ê¤Î¿ôÃÍ²½
¼¡¤Ï¢¾Ã²Ð¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£²Ð»ö¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤ºÈÈ¿ÍÃµ¤·¤ò¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤·¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÈÈ¿ÍÃµ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë²È¤¬¾Æ¤±Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ð¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤é¤Þ¤º¤Ï¾Ã²Ð¤Ç¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅÜ¤ê¤Î²Ð¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤Ï¿ôÉÃ´Ö¤·¤«Â³¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¸ú¤ÊÊýË¡¤Ï¿¼¸ÆµÛ¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤Ï10ÉÃÄÞ¤ò¤ß¤Æ¡¢¿¼¸ÆµÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÜÌÄ¤ë¤³¤È¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£´é¤òÀö¤¨¤ë¾õ¶·¤Ê¤é¡¢´é¤òÀö¤¤¡¢¶½Ê³¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤¿¸ò´¶¿À·Ð¤òÄÃ¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»¶Êâ¤ä°û¤ßÊª¤ò°û¤à¡¢¹¥¤¤ÊÆ°²è¤ò¸«¤ë¡¢±¿Æ°¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤âOK¡£
ºÇ¸å¤Ï£ËÉ²Ð¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤Ê»þ¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¹¥¹¥á¤ÏÅÜ¤ê¤Î¿ôÃÍ²½¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÅÅ¼Ö¤ÇÂ¤òÆ§¤Þ¤ì¤¿10ÅÀ¡¢¾å»Ê¤ËÍýÉÔ¿Ô¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿50ÅÀ¡¢ºâÉÛ¤òÅð¤Þ¤ì¤¿100ÅÀ¤Ê¤É¡¢¿ôÃÍ¤Î¹â¤¤ÅÜ¤ê¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢º£µ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ï5ÅÀÄøÅÙ¤Ç¼è¤ë¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ë´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Æ¤âÂç²Ð»ö¤Ë¤»¤º¥Ü¥ä¤Ç¤ª¤µ¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£Í¿¤¨¤¿¤â¤Î¤¬¼«Ê¬¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë
ºÇ¶á¡¢Ã¯¤«¤ËÂ£¤êÊª¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥À¥ó»á¤é¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¼«Ê¬¤è¤ê¤âÂ¾¼Ô¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤¿¿Í¤ÎÊý¤¬¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂ»¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤«¤éÔú¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä»Å»ö¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¶á½ê¤Ë½»¤àÍ§¿Í¤¬A¤µ¤ó¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö°¤¤¤±¤É¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¼«Ê¬¤¬¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¡¢¡Öº£¤³¤Î½Ö´Ö¡×¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ªºâÉÛ¤ÎÃæ¿È¤¬¸º¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Í§¿Í¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Í§¾ð¤ò½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸A¤µ¤ó¤ÈÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢¤ª¶â¤Î¤Ê¤¤»þ¤«¤éÍ§Ã£¤Ë¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿ËÜ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÈà¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢¤ªÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎËÜ¤È¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¿ôÇ¯Â³¤¡¢Èà¤Ï³¤³°¤ÇÍÌ¾¤Êºî²È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í¿¤¨¤¿¤â¤Î¤¬¼«Ê¬¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÂ»¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î
¤ªÉÛ»Ü¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ª¼á²à¤µ¤Þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¼á²à¤µ¤Þ¤¬Äï»Ò¤ÈÂñÈ¤Ë½Ð¤«¤±¤¿»þ¡¢Æ»¤¬Æó¸Ô¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÊý¤ÏÍµÊ¡¤Ê¿Í¤¬Êë¤é¤¹Â¼¡£¤â¤¦°ìÊý¤ÏÉÏ¤·¤¤¿Í¤¬Êë¤é¤¹Â¼¤Ç¤·¤¿¡£Äï»Ò¤¬ÍµÊ¡¤ÊÂ¼¤Ø¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤ª¼á²àÍÍ¤Ï¡ÖÂñÈ¤Ï¡¢ÉÏ¤·¤¤¿Í¤Î²È¤«¤é²ó¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ü¤·¤Ï¡¢ÊÆ1Î³¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¡¢¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¤°½Û´Ä¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¡¢Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÂñÈ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸µ¼óÁê¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤â¡Ö¿Í¤ÏÆÀ¤ë¤â¤Î¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¡¢Í¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¿ÍÀ¸¤òÃÛ¤¯¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂ»¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤È¡¢Í¿¤¨¤ë´î¤Ó¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¡¢°ìÈÖ¼«Ê¬¤¬Â»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â£¤êÊª¤Ï¾Ð´é¤ä¾ðÊó¤Ê¤É¤ª¶â¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÉáÃÊ¤«¤éÁê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¡¢Áê¼ê¤ÎÉÔËþ¡¦ÉÔÊØ¡¦ÉÔ°Â¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤Î¡ÖÉÔ¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂ£¤êÊª¤«¡¢´üÂÔ¤ä´õË¾¤ò³ð¤¨¤ë¥â¥Î¤ä¾ðÊó¤òÁ÷¤ë¤È´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¤ò¼êÊü¤¹
ÌÌÅÝ¤Ê»Å»ö¡¢°û¤ß²ñ¤Î´´»ö¤ä¡¢²È»ö¤Ê¤É¡Ö¤Ê¤¼¡¢»ä¤À¤±¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤è¡ª¡×¤ÈÂ»¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
A¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½èÍý¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¡¢È¢¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼è¤ê¡¢ÆþÎÏ¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¿Í¤Ï¡¢ÃëµÙ¤ß¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤è¤¯ÀÊ¤ò³°¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢A¤µ¤ó¤Ï¼êÁá¤¯ÆþÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á»Å»öÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤¬¤¤¯¤Î¤¬¤¢¤À¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Ê¤¤¡¢ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÆþÎÏ¤·¤¿¤é¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬¤ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÆü¤«¤éA¤µ¤ó¤Ï°Õ¼±Åª¤ËÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µÙ·Æ¤·¤Ä¤Ä»Å»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈA¤µ¤ó¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æ±Î½¤¬ÆþÎÏ¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢ÀÕÇ¤´¶¤«¤é²¿¤«¤ò¤ä¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌµÍý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â¾¿Í¤Ë¥¤¥é¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ä¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£¡Ö¡û¡û¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¼«Ê¬¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¤¿Í¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Ë¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¼«Ê¬¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£ÌµÍý¤Ï¶ØÊª¡¢¼þ¤ê¤Ë¾å¼ê¤Ë½õ¤±¤ò¤â¤È¤á¤ë
¿´Íý³Ø¤Ç¤â¿ÆÀÚ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ï¶ØÊª¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ð¤«¤ê¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢°ìÃ¶¼ê¤ò¤È¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼þ¤ê¤Ë¾å¼ê¤Ë½õ¤±¤ò¤â¤È¤á¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
É¬Í×¤Ë¤»¤Þ¤é¤ì¤ÆÎäÀÅ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡ÖÁá¤¯ÊÒ¤Å¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶¯Ç÷´ÑÇ°¤Ë¤«¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Þ¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤ÈÈè¤ì¤ÇÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌµÍý¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Àï¤¤¤ò½ª¤ï¤é¤»¡¢¤¯¤Ä¤í¤¤¤ÇÊª»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¾åµ¡·ù¤ÎÈë·í¤Ç¤¹¡£
----------
Æ£ËÜ Íü·Ã»Ò¡Ê¤Õ¤¸¤â¤È¡¦¤ê¤¨¤³¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥«¥é¡¼¸¦µæ½êÂåÉ½
NLP¿´Íý³Ø¤òÃæ¿´¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ëâÔÁÛ¤Ê¤É¤Î¼êË¡¤ò½¬ÆÀ¤·Åý¹ç¡£¤½¤Î¼êË¡¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¦¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£³Æ´ë¶È¡¦Âç³Ø¡¦¸ø¶¦µ¡´Ø¤Î¹Ö±é¤ÎÅÐÃÅ¿ô¤Ï2000²ó¤òÄ¶¤¨¡¢º§³è¤«¤é½¢³è¤Þ¤ÇÁêÃÌ¼Ô¿ô¤Ï1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¢¹ü³Ê¿ÇÃÇ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅù¤Î¥×¥íÍÜÀ®¹ÖºÂ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ï500¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸Ä¿Í¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥é¥¯¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë50¤Î½¬´·¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥«¥é¡¼¸¦µæ½êÂåÉ½ Æ£ËÜ Íü·Ã»Ò¡Ë