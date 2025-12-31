Ž¢Éþ¤òÇä¤ë¤À¤±Ž£¤Ç¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡Ä3Ç¯¤Ç¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÈ¾Ê¬¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëŽ¢SHIBUYA109Ž£¤¬Ž¢Çä¤é¤Ê¤¤¶õ´ÖŽ£¤òºî¤ë¥ï¥±
¢£Ç¯´ÖÆþ´Û¼Ô¿ô¤Ï1000Ëü¿ÍÌÜÁ°
¡½¡½¤Þ¤º¡¢ºÇ¶á¤Î¾¦¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°Ç¯Èæ10¡Á20¡óÁý¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè´Û¼Ô¿ô¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Ç¯Á°¤Î2015Ç¯¤Ë¤ÏÍè´Û¼Ô¿ô¤Ï780Ëü¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤ËÇ¯´ÖÍè´Û¼Ô¿ô¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î970Ëü¿Í¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¤«¤é¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¾É¤Ë¤è¤ëÄ¹´ü´Ö¤Î±Ä¶È¼«½Í¤Ê¤É¤Ç°ì»þÍè´Û¼Ô¿ô¤ÏÂçÉý¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«½ÍÌÀ¤±¤Î23Ç¯¤«¤é¤Ï²óÉü¤ËÅ¾¤¸¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï890Ëü¿Í¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï½é¤ÎÇ¯´ÖÍè´Û¼Ô¿ô1000Ëü¿Í¤ÎÂçÂæ¤ËÅþÃ£¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎV»ú²óÉü¤È¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¡Ö¥®¥ã¥ë¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¹¥Ä´¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢2010Ç¯°Ê¹ß¥®¥ã¥ë¥Ö¡¼¥à¤¬½ù¡¹¤ËÍî¤ÁÃå¤¡¢Íè´Û¼Ô¿ô¤¬¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ë»Ò²ñ¼Ò¤«¤é2017Ç¯¤ËÊ¬¼Ò²½¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤äK-POP¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢ZÀ¤Âå¤Î¡Ö¥ò¥¿³è¡×¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë»ö¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤Î¾ÃÈñ¤òÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤¹¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¡´Ø¡ÖSHIBUYA109 lab.¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¤Þ¤¿SHIBUYA109¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢15¡Á24ºÐ¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¼ã¼Ô¤Ë¶Á¤¤¤ÆÍè´Û¼Ô¿ô¤¬È¿Å¾¤·»Ï¤á¡¢2019Ç¯¤Ë²áµîºÇ¹â¤ÎÍè´Û¼Ô¿ô¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌðÀè¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¾É¤Ë¤è¤ë±Ä¶È¼«½Í¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«½ÍÌÀ¤±¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç»ÜÀß¡×¤È¤·¤ÆÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ã¼Ô¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬Â¿ÍÍ²½¡¢¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤
¡½¡½¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¶¯²½¡×¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤Þ¤º¡¢º£¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2000Ç¯¤´¤í¤Î¡Ö¥®¥ã¥ë¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þÂå¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤ä¥«¥Æ¥´¥ê¤¬¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡Øegg¡Ù¤Ê¤É¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»¨»ï¤ò¸«¤Æ²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤¹¤ë½¸ÃÄ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ±¤¸Éþ¤òÃå¤ë¡Ö¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¡×¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¤ÏSNS¤¬Ãæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ÏÂ¿ÍÍ²½¡¢ºÙÊ¬²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¬¡¼¥ê¡¼¡¢´Ú¹ñ¥â¥Î¥È¡¼¥ó¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìSNS¾å¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¡Ö³¦·¨¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¾ðÊó¤ò¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤â¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿È¶á¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î»Ò¤¬ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¯¿®¤ÏSNS½Å»ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤¬Î®¹Ô¤ì¤Ð³§¤¬Àü(¤Ï)¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¶áÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥À¥Ü¤Ã¤È¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖY2K¡Ê2000Ç¯º¢¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¡×¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ô¥¿¤Ã¤È¤·¤¿¥Ø¥½½Ð¤·T¥·¥ã¥Ä¤âÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
¢£3Ç¯¤Ç¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÎÈ¾¿ô¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ëÂç¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤±¤Ç¿È¤ò¸Ç¤á¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤ÏÁ´¿È¤ò°ì¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤½¤í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï°ì¤Ä¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Ê¤¬¤é¤âÊ£¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¥¤¥È¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¼ã¼Ô¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤òÍ¶Ã×¤¹¤ëºÝ¤ÎÀïÎ¬¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤½÷À¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á´´Û¤ÇÅý°ìÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤´¤È¤ËÈà½÷¤¿¤Á¤¬¹¥¤àÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SHIBUYA109¤ÏÃÏ¾å8³¬ÃÏ²¼2³¬·ú¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥í¥¢¤´¤È¤Ë¡ÖÀ¤³¦´Ñ¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¤³¤Î³¬¤Ï¥¬¡¼¥ê¡¼·Ï¡¢¼¡¤Î³¬¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°Û¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¤½¤ì¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¶¯²½¡×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¡¢¼Â¤ËÈ¾¿ô°Ê¾å¤Î¤ªÅ¹¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤ÊÄê´ü¼Ú²È·ÀÌó¤Î¤Û¤«¡¢1¥«·î¤È¤¤¤Ã¤¿Ã»´ü´Ö¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×½ÐÅ¹¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤Ê·Á¤Ç¤Î½ÐÅ¹¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤â±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¤Î¡ÖÆ´¤ì¡×¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖÍ»¹ç¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¼Ô¤Ï¡ÖK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ÉÆ´¤ì¤Î¿ÍÊª¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿Éþ¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿ä¤·³è¤Î¡ÖÀ¤³¦´Ñ¡×¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×Í¶Ã×
¡½¡½ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ë²Ã¤¨¡¢Èó¾ïÀß¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤â¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö½Ü¡×¤Î¼ã¼Ô¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¶è²è¤ò1³¬Æþ¤ê¸ý¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¸þ¤±¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¶è²è¤ò8³¬¤ÈÃÏ²¼1³¬¤Ë2¶è²èÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¤Ï1½µ´Ö¤«¤é2½µ´Ö¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1¥«·î¤Û¤ÉÂ³¤±¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤ÊÎ®¹Ô¤äºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤¿¼ã¼Ô¤ÎÓÏ¹¥¤Ëµ¡Æ°Åª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¤³¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×ÀïÎ¬¤Ï¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤D2C¥Ö¥é¥ó¥ÉÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ã¼Ô¤Îµá¤á¤ë¡ÖÂÎ¸³¡×¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¿¥á¸þ¤±¤Î¶è²è¤Ï¡¢2025Ç¯½Õ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÈÂç¤·¡¢Ã±¤Ê¤ëÊªÈÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤äÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅ¸¼¨¤â¹Ô¤¦¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤ÎÉ½¸½¾ì½ê¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÊªÈÎ¼ý±×¤ò°ì¼¡Åª¤ÊÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¡¢SNS¤Ç¤Î³È»¶¤òÄÌ¤¸¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×ÀïÎ¬¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤D2C¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤¬µá¤á¤ë¡Ö»îÃå¡¦ÂÎ¸³¡×¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£Êª¤òÇä¤ë¤À¤±¤À¤ÈÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤
¡½¡½°ì¸«¡¢Êª¤òÇä¤é¤Ê¤¤Å¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤»È¤¤Êý¡×¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀïÎ¬¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²¿¤òÌÜÅª¤Ë¤½¤Î¾ì½ê¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»öÌ³½ê¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤â¤Ã¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢ÅÁÇÅ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥°¥Ã¥º¤òÇã¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊªÈÎ¤Î¼ý±×¤è¤ê¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢»öÌ³½ê¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î»°¼Ô¤ÎÍø³²´Ø·¸¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Êª¤òÇä¤ë¤À¤±¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤À¤È¡¢¤à¤·¤íÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤è¤ê¤â´õ¾¯À¡¦ÏÃÂêÀ
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×ÀïÎ¬¤Ï¡ÖÆñ¤·¤µ¡×¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢½ÐÅ¹¤·¤Æ¤âÁ´¤¯¡Ö¥Ð¥º¤é¤Ê¤¤¡×¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÉý¹¤¤¤¿¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢K-POP¤ò´Þ¤à¥¢¥¤¥É¥ë¡¢2.5¼¡¸µ¡¢¥²¡¼¥à¼Â¶·¤ÎYouTuber¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¯¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸«¶Ë¤á¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Î¡ÖÇ®ÎÌ¡×¤ò¤É¤¦¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢YouTube¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬²¿É´Ëü¿Í¤È¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â³Î¼Â¤Ë¤¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢½ÐÅ¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁªÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëSNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¿ô¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î½ÐÅ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¡Ö´õ¾¯À¡×¤ä¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦SNS¤Ç¤ÎÏª½Ð¤Ë¤è¤ë¡ÖÏÃÂêÀ¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢¾ï¤Ë¿·Á¯¤ÊÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÖÀ¤³¦´Ñ¡×¡¢¥»¡¼¥ëÇã¤¤¤Ï¤·¤Ê¤¤
¡½¡½¼ã¼Ô¤Î¡Ö¿ä¤·³è¡×¤äEC¤È¤Î´Ø·¸¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Î·¹¸þ¤ò¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼ã¼Ô¤Ë¸Â¤é¤ºÁ´Ç¯Âå¤Ç¡¢¸ä³Ú¤Î»Ù½ÐÀè¤¬ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤Æ³ÊÃÊ¤ËÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²èÇÛ¿®¡¦²»³ÚÇÛ¿®¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡¢¥°¥ë¥á¡¢¥«¥Õ¥§½ä¤ê¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬Á³Åª¤Ë¤è¤Û¤É¤ÎÍÎÉþ¹¥¤°Ê³°¤ÏÍÎÉþ¤Ø¤Î»Ù½Ð³Û¤Ï¿¤Ó¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Í¥Àè¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¥¨¥ó¥¿¥á¡¢°û¿©¤Î¶¯²½¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤ÎÍè´Û¼ÔÄ´ºº¤«¤é¡¢¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¤ª¶â¤Î»Ù½ÐÌÜÅª¤Î¾å°Ì3¤Ä¤Ï¡Ö¿ä¤·³è¡×¡Ö¤ª½Ð¤«¤±¡×¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¿ä¤·³è¡×¤È¶¯¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¼Ô¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¿È¤ò¸Ç¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö»²ÀïÉþ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤È¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤«¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ê·°Ïµ¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡ÖÀ¤³¦´Ñ¡×¤òºÇ¤â½Å»ë¤·¤ÆÉþ¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¸¤¯¹ØÆþ¤¹¤ëÀ¤Âå¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡¦Ê¬»¶²½¤Ï¸²Ãø¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¹Ê¤ê¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¼Â¾õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁª¤ÓÊý¤âÂ¿ÍÍ²½¡¦Ê¬»¶²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÀè¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤ä»Ù½ÐÀè¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡ÖÇã¤¤Êª¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¾å¤ÎÇ¯Âå¤è¤ê¤â¹â¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡ÖÍß¤·¤¤Êª¤òÍß¤·¤¤»þ¤Ë¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ÇÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦»Ö¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢¡Ö¥»¡¼¥ë¤À¤«¤éÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Í¥Ã¥È¤È¤Î²Á³Ê¶¥Áè¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤
°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¼ã¼Ô¤Î°áÎÁÉÊ¹ØÇã¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤¬¼çÎ®¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Çã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Á´¶¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ë»îÃå¤·¤Ë¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¡ÖÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ºÇÔ¤òÈò¤±¤¿¤¤¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö°Â¿´ºàÎÁ¡×¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂÊª¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ÂÅ¹ÊÞ¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÇÇã¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢EC¤È¤Î²Á³Ê¶¥Áè¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÍ°ú¤¹çÀï¤ò¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö»î¤»¤ë¡×¡ÖÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½Åª²ÁÃÍ¤È¡¢¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö´õ¾¯À¡×¡¢¤ªÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤Î¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢SHIBUYA109¤Ø¤ÎÍè´Û¼Ô¿ô¤¬ËèÇ¯²óÉü¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¢£¾ï¤Ë¡Ö¼ã¼ÔÊ¸²½¡×¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢SHIBUYA109¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÌÜ»Ø¤¹¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢ÍýÁÛ¤Î»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤ÞÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼ã¼ÔÊ¸²½¶¦ÁÏµòÅÀ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤äÆÃÄê¤Î´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤ß¤ò½¸¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Î¼ã¼Ô¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯º£¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¡ÖÍß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤³¤³¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤È¤ªµÒÍÍ¤ËÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥®¥ã¥ë¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿²áµî¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤Î¡ÖÃ¦µÑ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤¤¤¤¨¡¢Ã¦µÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥®¥ã¥ë¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀÎ¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥®¥ã¥ë¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£¤Î¼ã¼Ô¤ÎÊ¸²½¤ÎºÇÀèÃ¼¤òÂª¤¨¤¿½¸ÀÑÃÏ¡¢¶¦ÁÏ¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡£
----------
ÀÐÀî ¤¢¤æ¤ß¡Ê¤¤¤·¤«¤ï¡¦¤¢¤æ¤ß¡Ë
SHIBUYA109¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È ¼ÒÄ¹
1977Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ì¾¸Å²°Âç³ØÂ´¶È¡£ÄÌ¿®»ö¶È¤ä½ÐÈÇ·Ï´ë¶È¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2008Ç¯¤ËÅìµÞÅÅÅ´¡Ê¸½¡¦ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£2021Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒSHIBUYA109¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£´ë¶ÈÍýÇ°¡ÖMaking You SHINE! ¡Á¿·¤·¤¤À¤Âå¤Î¡Èº£¡É¤òµ±¤«¤»¡¢Ì´¤ä´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¡Á¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¾¦¶È»ÜÀß±¿±Ä¤ò´ð¼´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊSHIBUYA109¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È ¼ÒÄ¹ ÀÐÀî ¤¢¤æ¤ß¡Ë