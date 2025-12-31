µÈÂôÎ¼¡¢2025Ç¯¤Ï¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1Ç¯¡×±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¼ç±é¡¦Ä«¥É¥é½Ð±é¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÀÕÇ¤´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤È²£ÉÍÎ®À±¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù²ÎÉñ´ìºÂÂç³¢ÆüÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£µÈÂô¤¬1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹ñÊõ¡×µÈÂôÎ¼¡¦²£ÉÍÎ®À±¤¬¶ìÀï¤·¤¿²ÎÉñ´ì ¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤ëÍÍ»Ò
¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ë¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿µÈÂô¤Ï¡ÖÂç³¢Æü¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡ÖËÜÆü¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¤³¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ÎÉñÂæ¾å¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£´îµ×Íº¤Î¿ÆÍ§¡¦Âç³À½Ó²ð¤ò±é¤¸¤¿²£ÉÍ¤Ï¡ÖÂç³¢Æü¤È¤¤¤¦³§ÍÍ¤Î¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÀÀ»¤Ê¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹ñÊõ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÂô¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¥«¥ó¥Ì¡Ê¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ë¤ÎÃÏ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢³¤³°¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ê¡£¤½¤â¤½¤â¸ø³«¤«¤éÈ¾Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢º£¤À¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³§ÍÍ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤ª²ñ¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËÜÅö¤ËÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢È¿¶Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£1Ç¯¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³Ø¤Ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀáÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¸ø³«¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤ÖÊý¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·´õË¾¤ò»ý¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£±Ç²è¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ±Ç²è¶È³¦¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â°ìÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÀÕÇ¤´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ï¡¢µÈÅÄ½¤°ì»á¤ÎºÇ¹â·æºî¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤Æ±Ì¾¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¡£Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¡ÊµÈÂô¡Ë¤¬Êâ¤à50Ç¯¤òÉÁ¤¯¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ÆË®²è¼Â¼ÌNo.1¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£µÈÂô¤È²£ÉÍ¡¢¤½¤·¤Æ»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢¸«¾å°¦¡¢¹õÀîÁÛÌð¡¢ÅÄÃæÞ£¡¢ÃæÂ¼òî¼£Ïº¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Ï¡¢Â·¤Ã¤ÆÏÂÉþ¤Ç½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
【写真】「国術」杉咲花・横浜流星が苦戦した歌舞伎座 実際に演じる様子
