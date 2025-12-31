¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÍ»¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©¤É¤³¤«¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡Ä¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£
¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÍ»¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©
¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÍ»¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢3Ê¸»ú¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥µ¥é¶â¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¥µ¥é¶â¡×¤È¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¼çÉØ¤Ê¤É¤Î¾ÃÈñ¼Ô¸Ä¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹â¶âÍø¤Ç¤ª¶â¤òÂß¤¹¾®¸ý¶âÍ»¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤ò¹Ô¤¦¶âÍ»¶È¼Ô¤Î¤³¤È¤â»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Ë¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô