¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÄëµþÄ¹²¬¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ£Ð£ËÀï¾¡¤Á¡¡¹âÀî³Ø±à¤ÏÎÞ¤Î£²²óÀïÇÔÂà
¢¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¡£²²óÀï¡¡ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë£²¡½£²¡Ê£Ð£Ë£´¡½£³¡Ë¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¡Ê£³£±Æü¡¦£Î£Á£Ã£Ë¡Ë
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°£×£Å£Ó£Ô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯¹ë¡¦ÄëµþÄ¹²¬¤Ï¹âÀî³Ø±à¤ò£Ð£ËÀï¤Ç²¼¤·¡¢£³²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤Ï¹âÀî³Ø±à¡£Á°È¾£³£¸Ê¬¤Ë¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿£Í£Æ¾±»Ê»Öå«¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Æ±£´£±Ê¬¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤ª²È·Ý¤Î¥È¥ë¥á¥ó¥¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÁªÂò¡£¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿£Ä£Æ²Æ£°¡·î¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÆ¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÄëµþÄ¹²¬¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¤¹âÀî³Ø±à¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¼éÈ÷¤ÎÁ°¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾£´£±Ê¬¤Ë£Í£Æ¿åß·Æá·î¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Æ±£´£²Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î£±Ç¯À¸£Æ£×¡¢»ù»³²íµ©¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤Æ¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ£Ð£ËÀï¤Ø¡£¹âÀî³Ø±à¤¬£±¿ÍÌÜ¡¢ÄëµþÄ¹²¬¤Ï£´¿ÍÌÜ¤¬³°¤·£³¡½£³¤Ç·Þ¤¨¤¿£µ¿ÍÌÜ¡£Àè¹¶¤ÎÄëµþÄ¹²¬¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¸å¹¶¡¢¹âÀî³Ø±à¤Î¥¥Ã¥¯¤ÏÄëµþÄ¹²¬¤Î£Ç£Ë¡¦Ãç¼·Íþ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¥»¡¼¥Ö¡££´¡½£³¤ÇÄëµþÄ¹²¬¤¬£³²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿ÄëµþÄ¹²¬¤Ï£³²óÀï¡Ê£²Æü¡¦±ºÏÂ¶ð¾ì¡Ë¤Ç¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£