½½Î¾¡¦¶×±ÉÊö¡¢¿·ÆþËë²Ì¤¿¤·¤¿£±Ç¯¤â¡Ö£±¾ì½ê¤Ç½½Î¾¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤ÏËëÆâ¤ËÄêÃå¤·¤¿¤¤¡×¡ÄÆ±³ØÇ¯¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤âÂÐ¹³¿´
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î½½Î¾¡¦¶×±ÉÊö¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦¾¾¸Í»Ô¤ÎÉô²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä«·Î¸Å¤Ç¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Éô²°¤ÎÂç´Ø¡¦¶×ºù¡¢·»¤ÎËëÆâ¡¦¶×¾¡Êö¤òÁê¼ê¤Ë·×£·ÈÖ¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¶×±ÉÊö¤ÏÅß½ä¶È¤ò¡Ö¹øÄÇÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¡×¤ÇµÙ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Öº£¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä·Î¸Å¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ¤âµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ê¬¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÏÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¡¢¾ì½ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤ÏÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢£¶¾¡£¹ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¡£¡Ö£±¾ì½ê¤Ç½½Î¾¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËëÆâ¤Ç¼è¤ì¤ëÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÍèÇ¯¤ÏËëÆâ¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿·½½Î¾¤¬Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤¬Âç´Ø¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢Æ±³ØÇ¯¤Ø¤Î°Õ¼±¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¹â¡¹¤ÈÂ¤ò¾å¤²¤ëÈþ¤·¤¤»Í¸Ô¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¡¢ËÜ¾ì½ê¤Ç¤âÂç¤¤Ê´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡ÖÁêËÐÆâÍÆ¤è¤ê¤â»Í¸Ô¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÁêËÐ¤ÎÆâÍÆ¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÁêËÐ¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡££²£¶Ç¯¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏËëÆâ¤ËÄêÃå¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£