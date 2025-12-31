·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï¡È»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¡É¡Ä¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦¾®ÎÓ¤Ò¤È¤ß¡Ê62¡Ë¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡È2»ù¤Î»Ò°é¤Æ¡É¤È¡È¼ÂºÝ¤Î¼ýÆþ¡É¡ÖÇØ¤ËÊ¢¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×»Å»ö¤È°é»ù¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡ÈÅÜÅó¤ÎÆü¡¹¡É
¡¡ºòº£¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤äºî²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÎã¤â¤¢¤ê¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÇ§ÃÎ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡×¡£¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿1980Ç¯Âå¡¢ÁðÊ¬¤±ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î½÷Í¥¤¬¾®ÎÓ¤Ò¤È¤ß¡Ê62¡Ë¤À¡£1986Ç¯È¯Çä¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿´Ø·¸¡Ù¤Ï¡¢Åö»þ°ìËÜÌó1Ëü±ßÁêÅö¤À¤Ã¤¿¤¬Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤ÏÌó5ËüËÜ¤È¤¤¤¦ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡³èÆ°´ü´Ö¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢·ëº§¡¢½Ð»º¤ò·Ð¤ÆÉü³è¡£2003Ç¯¤Ë¥Ì¡¼¥É¤ò"´°Á´°úÂà"¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¡Ø¶äºÂ¤ê¤Ü¤ó¡Ù¤Î¸Û¤ï¤ì¥Þ¥Þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2»ù¤òÍÜ¤¤¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤âÂ³¤±¤¿·ãÆ°¤ÎÅö»þ¡¢²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£ËÜ¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
»£±Æ3ÆüÌÜ¤Ç¡Ä
¡¡¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÅÔÆâ¤Î²¼Ä®À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¼Â²È¤Ë¤ÏÂå¡¹·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿²È¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ÂÊì¤Ï¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ËÎ¥º§¤·¤¿¤¿¤á¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó»Ò¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊÙ¶¯·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤·²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëµ¤¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í£°ì¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Ìò¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¤â¤Ê¤«¤Ê¤«²ê¤¬½Ð¤º¡¢¼Ì¿¿½¸¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥Ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬Çä¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¡Ø±Ç²è¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤Ã¤ÆÍè¤¿ÏÃ¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë¡ØAV¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ø¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿´Ø·¸¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡AV¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¶È³¦¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Åö»þ¡¢"¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥Ç¥ª¤À¤«¤é""±Ç²è¤À¤«¤é"¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»öÎã¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤¿Ë¡Î§¤¬2022Ç¯¤ËÀ®Î©¤·¤¿¡ÖAV¿·Ë¡¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¾®ÎÓ¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡Ö¶¯Í×¤µ¤ì¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»£±Æ¤Ï3Æü´Ö¤Û¤É¤«¤±¤Æ¹Ô¤¤¡¢»öÁ°¤Ë·Ú¤¤Ç¨¤ì¾ì¤¬¤¢¤ë¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·10¥Ú¡¼¥¸¤¯¤é¤¤¤ÎÂæËÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Þ¤Ç¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÃå°á¤Î¼Çµï¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ç¡¢3ÆüÌÜ¤Ë´ÆÆÄ¤«¤é¡ØÁ´Íç¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÈÖ¤ò¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÏÃ¤¬°ã¤¦¤ÈÌÔÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼ÒÄ¹¤â¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢4»þ´Ö¤Û¤ÉÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¥Ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¼»÷¹Ô°Ù¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¹¤Ç¤Ë·ÝÌ¾¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¿·¤·¤¤³èÆ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¾®ÎÓ¤Ò¤È¤ß¡×¤Ë²þÌ¾¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î·ÀÌóËÜ¿ô¤Ï2ËÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Ë½Ð¤¿¤Î¤¬¡Ø¿§¾ð¡¡¾®ÎÓ¤Ò¤È¤ß¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½÷Í¥¶È¤òÂ³¤±¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¾®ÎÓ¤Ò¤È¤ß¤ÎÌ¾Á°¤¬ÃÎ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆü³è¥í¥Þ¥ó¥Ý¥ë¥Î¤äº£¤Ç¸À¤¦V¥·¥Í¥Þ¤«¤é¤â°ÍÍê¤¬¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÃÇ¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÊÔ¡Ê¢¨Ãí¡§¥Ô¥ó¥¯±Ç²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ìÈÌ±Ç²è¤ÎÂ¯¾Î¡Ë¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼Çµï¤Î»Å»ö¤Ï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Í´ÖÌÏÍÍ¡¢¤È¤¯¤ËÃË½÷¤ÎÎø°¦¤Î¤½¤ÎÀè¤Ë¾ð»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤ÎÎ®¤ì¤À¤·¡¢½÷¤È¤·¤Æ¤Î¿´¤ÎÍÉ¤ì¤òÂÎ¸½¤¹¤ë°ÕÌ£¤ÇÇ¨¤ì¾ì¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤±¤ÉËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÜÈÖ¤Ï´è¤Ê¤Ëµñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¸µÉ×¤Ï¡ÖÅö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢1988Ç¯¤Ë°úÂà¡£¤³¤ì¤Ï·ëº§¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅö»þ¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤¬¸µÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£¾®ÎÓ¤Ò¤È¤ß¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤Ç¸µÉ×¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹¤¦¤Á¤ËÎøÃç¤Ë¤Ê¤êÆþÀÒ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·ëº§¸å¡¢»ä¤¬½Ð»º¤È°é»ù¤Ç´°Á´¤ËµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï3Ç¯¤Û¤É¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»Ò¶¡¤ÏÇ¯»Ò¤Ç2¿ÍÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÈÄí¤ËÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¸µÉ×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤±¤É¡¢²Ô¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤É×¤Ç¤·¤¿¡£²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²È¤Ë½½Ê¬¤Ê¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢É×¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»Å»ö¤Î¾Ò²ð¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£1991Ç¯¤ËÉ×¤«¤é¡Ø¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡²È¤Ë¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤É×¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼ÂÊì¤Ë°é»ù¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£2»ù¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¡¢¼ÂÊì¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÈ¿ÂÐ¤â²¿¤â¡¢Êì¤Ë¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤ÆÇØ¤ËÊ¢¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤¬¤Ê¤¤¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£»ä¤¬¼ÂÊì¤â»Ò¶¡¤ÎÌÌÅÝ¤â¤ß¤ë¡¢°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤Îº¢¤Ë¤ÏÉ×¤È¤âÊÌµï¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢É×¤«¤é¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¸ø±é¤äV¥·¥Í¤ä¥Ô¥ó¥¯±Ç²è¤Ê¤É¤Î½Ð±é°ÍÍê¤¬Æþ¤ê¡¢»ä¤¬»Å»ö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¡¢É×ÉØ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤·¤¿¡£Î¥º§¤Ï¤¹¤ë¤Ê¤é»Ò¶¡¤¬À®¿Í¤·¤Æ¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥é»ö¾ð¤À¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ê¤É¤Ï5ËüËÜ¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¡¢Çä¾å³Û¤À¤±¤Ç¸À¤¨¤Ð²¯Ã±°Ì¤À¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ÂºÝ¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖºÇ½é¤Î2ËÜ¤Î»þ¤Ê¤ó¤Æ¥¦¥ó½½Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤·¤«¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¸å¡¢¸µÉ×¤¬ºî¤Ã¤¿¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ë¤ÏV¥·¥Í¤È¤«±Ç²è¤Ë½Ð¤¿¤ª¶â¤¬·î¤Ë¿ôÀéËü±ßÃ±°Ì¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢»ä¼«¿È¤¬Çã¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Ð¹âµé¼Ö1Âæ¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ìÔÂô¤ÊÊë¤é¤·¤â¤·¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤ó¤«¤âÇã¤¤µù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼Ö¤â¾è¤ê¤Å¤é¤¯¤ÆÃ¯¤«¤Ë¤¢¤²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤·¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤â»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡±³¤Î¤è¤¦¤ÊËÜÅö¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢19ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢21ºÐ¤Ç°úÂà¤·»Ò¶¡¤ò½Ð»º¡£¤½¤Î¸å²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤ëÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¡¢2¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÅÜÅó¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤Ë½ÐÂ³¤±¤¿ÍýÍ³¤ä¡¢¹Êó°Ñ°÷¤âÌ³¤á¤¿¤È¤¤¤¦»Ò¶¡¤ÎPTA³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
