¡ÚRIZIN¡Û½©¸µ¶¯¿¿¡Ö´Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡¡¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë»²Àï¤Ç1RTKO¾¡Íø¡ªºØÆ£Íµ¤ØÂÐÀïÍ×µá¡ÖÍèÇ¯¡Ä¡×
¡¡¡þRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Âè7»î¹ç¤Ç¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿½©¸µ¶¯¿¿¡ÊJTT¡Ë¤¬¿·µï¤¹¤°¤ë¤Ë1RTKO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ïº£Âç²ñ·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ºØÆ£Íµ¤ØÂÐÀïÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÈÀã¿«¡É¤òÀ²¤é¤·¤¿¡£½©¸µ¤ÏºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë¸µÃ«Í§µ®¤òÁê¼ê¤ËÈ½ÄêÉé¤±¡£¥×¥í½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£25Ç¯¤Ï3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£11·î¤ÎÇë¸¶µþÊ¿Àï¸å¤Ï¡¢Âç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤Ë½Ð¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¿·µï¤ÎÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¢¡¼¥Á¥å¥ì¥Ã¥¿¤¬·ç¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢½©¸µ¤¬Ì¾¾è¤êµó¤²¤Æ¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë»²Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç°µÅÝ¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÉ¨½³¤ê°ìÁ®¤ÇTKO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡ÖµîÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÃÑ¤«¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²ù¤·¤µ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Èº£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£Âç²ñYA-MAN¤Î·ç¾ì¤Ç»î¹çÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿ºØÆ£Íµ¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¤¤¿¡£¡ÖºØÆ£Áª¼ê¡¢·ç¾ì¤¬½Ð¤Æ¶ÛµÞ»²Àï¤È¤«¤·¤Æ¤Æ¡¢10¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ËÀµÄ¾¤¢¤½¤³¤Ç·ç¾ì¤Ï´Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£YA-MANÁª¼ê¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Î¤É¤³¤«¤Ç½©¸µVSºØÆ£¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂÐÀïÍ×µá¤·¤¿¡£