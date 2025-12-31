À¹²¬»Ô¤ÎÏ·ÊÞ¤½¤ÐÅ¹¤Ç¡Ö¤ï¤ó¤³¤½¤Ð¡×¡¡Êª²Á¹â¤Ç¸º¤é¤·¤¿ÊÛÅö¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë
À¹²¬»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢ÌÀ¼£40Ç¯¡á1907Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¤½¤ÐÅ¹¡ÖÅì²°¡×ËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢ºàÎÁÈñ¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤«¤éÂç¤ß¤½¤«ÍÑ¤ÎÊÛÅö¤ÎÀ½Â¤¿ô¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤ß¤½¤«¤ÏµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ö¤ï¤ó¤³¤½¤Ð¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ
¡Ö¡Ê¤ï¤ó¤³¤½¤Ð¡Ë½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤¿¡×
»³·Á¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ
¡ÖÍèÇ¯¡¢¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ï¤ó¤³¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤âºÙ¤¯¡¢Ä¹¤¯¡¢·ò¹¯¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ï¤ó¤³¤½¤Ð¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£